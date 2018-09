Més de 40 denúncies per assetjament sexual a les Forces Armades el 2017

Les Forces Armades van registrar més de 60 denúncies per assetjament sexual en els dos últims anys, segons dades aportades pel Ministeri de Defensa.





La documentació remesa pel Departament dirigit per Margarita Robles sosté que l'any 2016, el primer del qual es poden facilitar dades d'assetjament desagregades en les seves diferents modalitats, es van formular 20 denúncies, de les quals 16 són de l'àmbit penal i 4 de l'disciplinari.





A aquests se sumen altres 42 casos el 2017, d'ells 16 penals i 26 en l'àmbit disciplinari.





IU, que va presentar una iniciativa parlamentària preguntant per aquesta qüestió, recorda que l'anterior Executiu del PP va respondre a l'abril a una altra iniciativa parlamentària apuntant que, segons dades del Tribunal Militar Central, entre 2004 i 2015 hi va haver a les Forces Armades 174 denúncies relacionades amb assetjament .





Segons calcula la formació integrada en Units Podem, això suposa una mitjana de 14,5 casos per any, molt per sota de les denúncies dels dos últims anys.





ASSETJAMENT SEXUAL FORA DE LA LEGISLACIÓ MILITAR FINS 2015





En la seva resposta, Defensa puntualitza que l'assetjament sexual, per raó de sexe i professional no es recollia en la legislació militar com un delicte o falta disciplinària específicament fins a l'any 2015, sinó que s'enquadrava dins d'altres delictes o faltes disciplinàries genèrics com el abús d'autoritat o la extralimitació en l'exercici del comandament.





Això va ser així fins a la reforma de la Llei de Règim Disciplinari de les Forces Armades i del Codi Penal Militar, que recullen de forma específica els delictes i faltes disciplinàries molt greus d'assetjament en les diferents modalitats (sexual, per raó de sexe i professional).





Pel que fa a la situació concreta dels diferents procediments oberts, el 2016, de les 16 denúncies d'àmbit penal hi ha set procediments finalitzats (un sobresegut, un arxivat, 3 remesos a l'autoritat disciplinària i dos absolts) i nou estan en tràmit. De les quatre denúncies en l'àmbit disciplinari de 2016, tres estan arxivades i hi ha una sanció per falta greu.





Respecte a 2017, de les 16 denúncies penals hi ha un procediment finalitzat (sobresegut) i 15 en tràmit. Per la seva banda, de les 26 denúncies en l'àmbit disciplinari en aquest mateix any hi ha onze procediments finalitzats (nou arxius i dues sancions disciplinàries) i 15 estan en tràmit.