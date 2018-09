Sindicats policials denuncien la inacció dels Mossos l'1-O

Agents de la Policia Nacional durant l'1-O.





Diferents sindicats de la Policia Nacional han mantingut el seu suport als agents investigats per la seva actuació en els centres de votació durant el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya i han denunciat la inacció dels Mossos d'Esquadra.





Així, recorden que els agents van seguir ordres judicials i les instruccions de comandaments i que van estar "sobrexposats" a un ambient hostil durant hores, amb l'afegit que la seva intervenció va quedar minvada per la inacció dels Mossos.





"Si hi va haver actuacions concretes que es puguin qualificar com poc ortodoxes va ser perquè els companys de la UIP - Unitat d'Intervenció Policial - van estar sobrexposats durant hores a la tensió d'un ambient hostil i a un dispositiu absolutament caòtic degut principalment a la inacció dels Mossos, que tenien l'obligació, com Policia i Guàrdia Civil, d'intervenir el material electoral i prohibir la celebració del referèndum", resumeix Ramon Cosío, portaveu del SUP.





"ÚS DE LA FORÇA EN COMPLIMENT DE LA LLEI"





Els sindicats lamenten que les diligències d'un jutjat de Barcelona es puguin sumar a la "campanya" que observen que s'ha impulsat des de diferents plataformes independentistes.





"No es pot oblidar", observa el portaveu del SUP, "que quan intervenen les unitats de UIP s'està recorrent a l'últim esglaó de la democràcia, ja que l'Estat té la potestat de fer ús de la força en compliment de la llei, tot i que les policies no poden corregir tot el que ha fet malament prèviament".





Des del SPP, sindicat de comandaments personat com a acusació popular en la causa, s'insisteix que s'hauria d'obrir un debat sobre si "la normal convivència es va alterar per l'actuació de la policia o per les persones concentrades en els centres de votació". El seu portaveu, Adolfo Medina, recorda que una vintena d'agents van resultar ferits durant l'1-O.





PROTOCOLS PER EVITAR EXCESSOS





Un total de quatre agents de la Policia han estat citats com investigats per les càrregues a l'IES Pau Claris de Barcelona, estant un d'ells ja investigat per la seva actuació a l'Escola Mediterrània.





En el seu acte, el jutge considera que les actuacions d'alguns agents en aquest centre, després d'analitzar els vídeos aportats a la causa, "en determinats moments són clarament desproporcionades i fins i tot perilloses" i que poden ser constitutives d'un delicte contra la integritat moral.





Els sindicats policials recorden que només durant el matí de l'1-O es van dur a terme 50 intervencions de la UIP, el que genera per als funcionaris públics un "volum de pressió extrem", ja que s'enfrontaven a la resistència ciutadana i també a determinades agressions, amb puntades, cops de puny i el llançament de tanques i d'altres materials com cadires.





"Posar el focus en l'actuació concreta en un centre de votació el que busca és culpar exclusivament a la Policia del clima de tensió generat pels polítics", insisteix el portaveu del SUP, que defensa que unitats com la UIP s'entrenen per evitar actuacions desproporcionades i, a més, compten amb mecanismes interns per evitar un mal ús generalitzat de l'ús de la força.





En el seu acte, el jutge observa que no s'explica "el motiu pel qual els ciutadans que es troben a les escales són llançats, sense cap mirament, cap a fora, van poder resultar també greument lesionats tant ells com els que estan a sota".