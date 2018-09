Fiscalia demana dos anys i mig de presó per als CDR que van bloquejar el TSJC

La Fiscalia demana condemnar a dos anys i mig de presó a 11 participants de la protesta convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrer per desordres públics.





També demana un any de presó a dos encausats per delictes de desobediència i resistència greu.





En l'escrit d'acusació, la Fiscalia relata que un grup d'unes 200 persones convocades pels CDR, la CUP, Arran i altres organitzacions independentistes, es van congregar cap a les 8.00 hores d'aquest dia a les portes del TSJC, i "de mutu acord i amb la finalitat d'impedir el normal funcionament del tribunal ", van tancar i van bloquejar les portes amb cadenes.





Alguns dels concentrats es van encadenar entre ells ia les columnes exteriors de l'edifici mentre uns altres romanien asseguts a les escales de la porta principal, desplegant pancartes amb missatges com '23F, parem el cop d'estat; és l'hora del poble; només el poble salva el poble, CDR 'i van repartir un manifest en el qual esmentaven que el seu objectiu era' bloquejar aquest Tribunal Superior de Justícia de Catalunya '.





La fiscal detalla que mentre els acusats "impossibilitaven l'accés del personal i del públic a l'interior de l'edifici", un grup nombrós de manifestants es concentrava davant del mateix ocupant el passeig Lluís Companys.





Considera que els acusats van fer cas omís a les ordres dels agents dels Mossos d'Esquadra que els van requerir perquè abandonessin el lloc "amb ple menyspreu cap al principi d'autoritat", i afegeix que la manca de col·laboració els va obligar a tallar les cadenes amb unes cisalles.





També recull en el seu escrit que un grup, posteriorment, va tractar de superar la línia policial i que entre ells, dos van clavar un cop de peu i un cop de peu i un cop de puny als agents, que no van patir lesions, pel que demana per a aquests dos un any de presó per desobediència i resistència greu.





Així mateix, apunta que es va trigar una hora a restablir l'accés a l'edifici i que es van necessitar més d'un centenar d'agents per reobrir la via al trànsit, ja a les 10.15 hores.





Per al col·lectiu Alerta Solidària, que porta la defensa dels acusats, que s'estiguin demanant penes de presó per una "legítima protesta" demostra als seus ulls la prova més evident de la irracionalitat del sistema penal.





"Es persegueix fins a l'obsessió la militància independentista i es blinden d'impunitat constants mostres de violència i intimidació espanyolista. Com era d'esperar, cap canvi real en la política repressiva del Govern de Madrid", reflexionen.