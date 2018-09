Juristes es querellen contra la jutge belga de la causa de Llarena, Puigdemont i els fugits

L'associació de juristes Moviment 24DOS ha presentat a l'Audiència Nacional una querella contra la jutge belga que va admetre la demanda civil contra el magistrat del Tribunal Suprem que ha instruït la causa del procés sobiranista, Pablo Llarena; l'expresident català Carles Puigdemont; l'advocat d'aquest Gonzalo Boye; els quatre exconsellers a l'estranger, i la traductora de la demanda que van presentar.





La querella els atribueix els delictes de prevaricació, usurpació de funcions, fals testimoni i falsedat documental i s'ha presentat a l'Audiència Nacional atès que els fets als quals es refereix es van produir fora d'Espanya, "però el seu resultat es produeix a Espanya en violar la integritat" de la jurisdicció del país.





Els juristes del Moviment 24DOS consideren que la demanda civil contra Llarena és "fraudulenta i falsària" i constitueix "un clar exemple de maniobra processal injusta".





"Formalment dirigida contra el magistrat, materialment té com a objectiu denigrar les nostres institucions democràtiques, així com violar la integritat i dignitat de la jurisdicció espanyola", afegeix la querella.





En la seva opinió, el relat dels fets que fa la demanda que van presentar els querellats és "inventada" i recorre a "esperpèntics judicis de valor", a més de a una "manipulació de la traducció al francès de les paraules del magistrat".





"SALVATGE ATAC A LES INSTITUCIONS"





Per això, consideren que suposa un "salvatge atac a les institucions democràtiques" espanyoles ja la seva jurisdicció "amb la basta excusa" de les paraules de Llarena a Oviedo al febrer d'aquest any.





Per al Moviment 24DOS, "l'alteració de la traducció és innegable", però fins i tot sense ella considera que la demanda civil contra el jutge del Suprem és "del tot inadmissible", ja que els querellats "no reclamaven per un perjudici derivat d'unes paraules pronunciades en un àmbit particular, sinó per l'actuació processal del magistrat, incloses les mesures cautelars adoptades i la seva qualificació dels fets en l'ordre de processament, un treball jurisdiccional la valoració denigrant conforma la pràctica totalitat del contingut de l'escrit".





Atès que opinen que les paraules de Llarena són d'una "neutralitat exquisida", els juristes creuen que la jutge del Tribunal de Primera Instància Francòfon de Brussel·les, Anne Dessy, hauria d'haver "inadmès de pla" la demanda civil de la resta de querellats.





A Puigdemont i els quatre consellers, el Moviment 24DOS els atribueix delictes de prevaricació i usurpació de funcions, els mateixos que a Boye, si bé en referència a aquest es contempla també un delicte de presentació de traducció falsa.









A l'advocat se li considera "inductor" de la demanda civil per "participar en la seva estratègia fraudulenta i en el domini del fet".





A més, afirmen que com Boye és l'únic dels lletrats signants de la demanda la llengua materna no és el francès, se li pot "atribuir la redacció del paràgraf en què es conté la tergiversació i que no pot haver estat redactat per un francòfon per seva incorrecció lingüística ".





Pel que fa a la traductora, els juristes veuen oportú prendre-li declaració, amb assistència lletrada, sobre la seva intervenció en els fets, atès que "s'ha atribuït la tergiversació de la traducció a un error comès per la traductora, qui al seu torn ha negat haver conegut el text en francès presentat davant el tribunal".