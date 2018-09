La majoria dels britànics votaria ara a favor de continuar a la UE

Els votants britànics votarien 59-41 a favor de continuar a la Unió Europea si se'ls donés l'opció després d'un canvi de sis punts respecte al Brexit, segons una enquesta d'opinió realitzada aquest dimecres 5 de setembre.





Es tracta del major suport registrat a la pertinença a la UE en una enquesta d'aquest tipus des del referèndum de 2016.





En el referèndum del 23 de juny de 2016, 17,4 milions d'votants, o el 51,9 per cent dels vots emesos, es van pronunciar a favor d'abandonar la UE, mentre que 16,1 milions de votants, o el 48 , 1 per cent dels vots emesos, es van pronunciar a favor de quedar-se. Moltes enquestes d'opinió es van equivocar sobre el resultat.





Les enquestes mostren que el 59 per cent dels votants votarien ara per romandre en el bloc comunitari, davant del 41 per cent que votaria a favor d'abandonar la UE. Els resultats han estat publicats en un informe dirigit per acadèmics dels organismes d'investigació NatCen i The UK in a Changing Europe (NatCen i The UK in a Changing Europe).





Aquest és el major suport registrat per "romandre" en una sèrie de cinc enquestes d'aquest tipus des del referèndum de 2016 i una gran inversió del 52-48 per cent dels vots reals per abandonar el país.





L'autor de l'informe, l'expert en enquestes John Curtice, ha afegit ...









Segueix llegint més sobre aquesta enquesta a Pressdigital.