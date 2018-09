CaixaBank rebutja tornar a Catalunya

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha rebutjat la possibilitat de tornar a Catalunya com ha decidit recentment Agbar, i ha assegurat que el trasllat va ser l'única solució possible davant la pèrdua de confiança per la inestabilitat política.





Durant la seva intervenció davant la Comissió d'investigació del Congrés relativa a la crisi financera d'Espanya i el programa d'assistència, el primer executiu de l'entitat catalana ha admès que la decisió de traslladar la seu social i fiscal va ser "complicada" a causa del seu arrelament a la regió, on estava establerta des de feia 110 anys.





En aquest sentit, Gortázar ha precisat que la sortida de Catalunya, que es va fer efectiva el 7 d'octubre després dels fets que van tenir lligar sis dies abans, es va produir per motius "estrictament professionals", subratllant que no hi va haver cap connotació política.





Aquesta decisió va ser sotmesa al consell, el qual va decidir que era el millor en l'interès de la mateixa entitat, començant pels seus dipositants i clients, però també pels seus empleats, accionistes i creditors.





Segons ha explicat el banquer, un banc sense la confiança d'un client no pot operar. "En veure que va començar a esquerdar la confiança, que va portar conseqüentment a la retirada de dipòsits, el trasllat era l'única solució possible", ha subratllat. "Si es repetís la situació, s'arribaria al mateix punt", ha postil·lat.





Per això, Gortázar considera que s'ha de tenir present la clara diferència que suposa ser una empresa industrial a una entitat financera. "L'element de la confiança és molt crític", ha precisat.





Amb tot, el principal executiu de Caixabank ha assegurat que la decisió de canviar de seu va ser efectiva en el sentit que va parar les sortides de dipòsits i immediatament va revertir i va normalitzar l'activitat del banc.