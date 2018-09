Aquesta dona vol tenir el cul més gran del món

Una dona sueca, l'objectiu és tenir el cul més gran del món, no pot córrer a causa del pes de les seves natges.





"No puc córrer perquè és molt pesat. No aconsegueixo dormir cap per amunt perquè és massa rodó", explica.





Natasha Crown, de 24 anys, ha recorregut a una tècnica desenvolupada per cirurgians dels EUA, el nom és Brazilian Butt Lift -o aixecament de glutis brasiler-, per augmentar la mida del darrere i afirma que no està preocupada amb els riscos que comporta . El procediment implica transferir greix corporal a aquesta part del cos.





La família està preocupada amb aquests procediments quirúrgics i el que aquests puguin fer a la salut de la jove.





"Ells [la seva família] penses que vaig morir perquè estic acumulant molt de pes i creuen que no és sa. Però jo em sento sana", relata la noia.





Per aconseguir realitzar aquest procediment, Natasha ha de engreixar entre 20 i 25 quilos dos mesos abans de la cirurgia, el que implica que ingereixi aliments rics en hidrats de carboni com hamburgueses, pasta o pizzes.





Actualment Natasha té 210 centímetres de cul i vol arribar als 228 de diàmetre.









Aquesta sueca també s'ha sotmès a diverses cirurgies per augmentar els seus pits i els seus llavis.