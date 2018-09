El CDR acusat de terrorisme que va fugir de la Guàrdia Civil està a Bèlgica

Imatge d'arxiu dels talls de corretera dels CDR.





El membre del Comitè de Defensa de la República (CDR) Adrià Carrasco, a qui la Guàrdia Civil no va trobar en el seu domicili en una operació el 10 d'abril per detenir-lo per ordre de l'Audiència Nacional, està a Bèlgica.





En un comunicat, ha dit que aquest dijous compareixerà davant els mitjans de comunicació al costat del seu advocat Christophe Marchand i el membre del grup de suport 'Adri et volem a casa' Efrem Blázquez.





La roda de premsa es farà a la seu de Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) a Brussel·les a les 11.





SABOTATGES A CATALUNYA





L'Audiència Nacional li inclou dins d'una investigació per diversos sabotatges dels CDR a Catalunya per Setmana Santa d'aquest any, com talls de carretera i obertura de barreres d'autopista.





Carrasco està acusat de presumptes delictes de rebel·lió i terrorisme i els agents van anar a buscar-lo en el domicili en el marc de l'operació 'Cadera'.





En la mateixa operació en què anava a ser detingut, va ser arrestada Tamara Carrasco, considerada presumpta coordinadora dels CDR: va passar a disposició de l'Audiència Nacional i va quedar en llibertat amb càrrecs i amb prohibició de sortir de Viladecans.