Les motxilles dels nens superen el pes recomanat

El 80,4% dels nens en edat escolar excedeix el 10% del seu pes corporal en les seves motxilles, segons recull un treball dut a terme per l'alumna de grau de Fisioteràpia de la Universitat CEU San Pablo, Rebeca González de Castro, i liderat pel professor Francisco García-Muro.





Per dur a terme aquest estudi, els investigadors van seleccionar 102 estudiants que portessin una motxilla a l'esquena, amb edats compreses entre els 6 i 12 anys, procedents de 24 escoles.





Segons aquest estudi, un 47,6% d'alumnes, entre els 10-11 anys, tenia sobrepès a la motxilla i un 35%, entre els 7-8 anys, carreguen en ella més del 15% del seu pes corporal, sent cinquè de Primària (59,8%) el curs en el qual es van concentrar el major nombre de casos amb sobrepès a la motxilla.





Així, la mitjana de pes corporal que suportaven els estudiants en les seves motxilles era del 13,23%, cap per sobre del 30%, si bé només el 5,88% superaven el 20% del seu pes corporal.





En altres països d'Europa, com Itàlia i Grècia, s'ha observat que els seus estudiants portaven de mitjana del 22 al 27,5% del seu pes corporal, i que el 46% dels estudiants excedia el 30%. Per contra, països com Japó han dut a terme estudis en què només el 3,3 % dels alumnes carregava amb un pes a la motxilla superior al 10% corporal.





En aquest punt, els experts han recordat que diversos estudis han evidenciat que portar gran pes a la motxilla durant més temps produeix molta fatiga muscular, la qual cosa afecta la velocitat i al temps de la marxa.