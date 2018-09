Justícia torna a la infanta Cristina els 322.000 euros de fiança del cas Nóos

La infanta Cristina ha rebut per part del Ministeri de Justícia els 322.000 euros de fiança que va avançar per fer front a les responsabilitats civils del cas Nóos després de ser declarada partícip a títol lucratiu per l'Audiència de Palma i el Tribunal Suprem.





Segons han confirmat fonts del TSJIB, la infanta ha pogut recuperar aquesta quantitat de diners en haver ja una sentència dictada pel Tribunal Suprem.