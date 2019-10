Canvi d'hora aquest diumenge: A les 3 seran les 2

La matinada de diumenge que acabarà l'horari d'estiu, que donarà pas al d'hivern, quan a les 03.00 hores es retardi una hora el rellotge i tornaran a ser les 02.00 a la Península ia les Canàries, a les 02.00 seran la 01.00 hores. Això suposa que la nit de dissabte a diumenge es dormirà una hora més.





D'acord amb la Directiva Comunitària del Canvi d'hora, el pas de l'hora d'estiu a la d'hivern es produeix l'últim diumenge d'octubre a tot Europa.





La normativa és d'obligat compliment i la motivació és aconseguir un estalvi energètic, encara que això podria canviar abans de 2020, ja que la Comissió Europea ha proposat eliminar-lo i el Govern espanyol s'ha mostrat "bastant d'acord".





Concretament, la Comissió Europea ha deixat la decisió en mans dels governs i els ha demanat celeritat en la presa de decisió per aconseguir que l'últim canvi d'hora en el bloc comunitari passi el 2019 i que tingui lloc sense ocasionar problemes com a conseqüència de la manca de coordinació entre les capitals.





Segons el calendari plantejat per la Comissió Europea, l'últim canvi d'hora obligatori tindrà lloc el 31 de març de 2019 i de Estats membres que desitgin tornar a l'hora d'hivern realitzaran una darrera modificació el 27 d'octubre.





A partir d'aquesta data no es podran fer més canvis. Per a això, l'Eurocambra i el Consell de la UE -la institució en la qual estan representats els països- han d'acordar i aprovar la normativa com a molt tard al març de 2019.





Aquest costum d'endarrerir el rellotge en hora a l'hivern i avançar-a l'estiu es va començar a utilitzar de forma generalitzada el 1974 per poder aprofitar millor la llum del sol (i consumir menys electricitat) després de la primera crisi del petroli.





La Directiva Europea que regeix el denominat 'Canvi d'hora' fixa que l'horari d'estiu comença en l'últim diumenge del mes de març i que acaba l'últim diumenge d'octubre.





D'aquesta manera, a partir de diumenge que Espanya recuperar el seu hora oficial, que és la d'anar una hora per davant del temps que marca el meridià de Greenwich (Greenwich Mean Time GMT).





JAPÓ





El canvi d'hora es realitza en uns 70 països a tot el món encara que Japó és l'únic país industrialitzat que no s'ha adaptat encara a aquesta normativa.





En concret, s'aplica a tots els països d'Europa, Amèrica del Sud, Àfrica i en algunes zones dels Estats Units i Canadà.