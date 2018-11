Kashoggi va morir escanyat després d'entrar al consolat d'Aràbia Saudita a Istanbul

El periodista Jamal Kashoggi va morir escanyat poc després d'entrar al consolat saudita d'Istanbul el passat 2 d'octubre i el seu cos va ser esquarterat, ha informat la Fiscalia de Turquia al final d'una visita de tres dies del fiscal general de l'Aràbia Saudita.





Segons un comunicat del Ministeri Públic turc, Kashoggi va morir d'acord a una idea premeditada i, de fet, els funcionaris saudites implicats en el crim es van desfer del cadàver conforme aquests plans, informa el diari 'Hurriyet'.





Les autoritats saudites, que han detingut 18 persones per la seva presumpta vinculació amb l'assassinat, ha afirmat que un collaborador local va intercedir per fer desaparèixer el cos del col·laborador de 'The Washington Post', les restes del qual encara no han estat localitzades.





La Fiscalia de Turquia ha revelat les seves conclusions al final d'una visita del fiscal de l'Aràbia Saudita, que ha mantingut diverses reunions a Istanbul entre el dilluns i el dimecres. Malgrat aquests contactes, el Ministeri Públic turc ha apuntat que no hi ha hagut "resultats concrets".