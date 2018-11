La CUP subratlla que el Consell de la República no serveix per a res

La CUP ha criticat la creació del Consell per la República, ja que considera que manté una "lògica simbòlica" i no serveix per avançar cap a la independència de Catalunya.





En un comunicat, ha explicat que no va acudir a la presentació d'aquest Consell al Palau de la Generalitat perquè no vol "contribuir a avalar iniciatives que parteixen des d'una lògica simbòlica" i que no busquen la ruptura amb l'Estat.





"Aquesta nova institució alimenta el discurs simbòlic a l'exterior i no afronta l'element central del conflicte que viu el país que és l'exercici del dret a l'autodeterminació", critiquen els 'cupaires'.





Per això, ha defensat que el Consell "no es constitueix com un ens que permeti avançar nacionalment ni socialment", encara que veuen fonamental exercir una estratègia independentista a l'exterior.





A més, ha sostingut que la CUP sempre s'ha mostrat partidària de "crear una institucionalitat paral·lela" per evitar l'actuació de l'Estat contra l'independentisme, però que ha de seguir criteris de rigor, discreció i responsabilitat, que considera que no té el Consell per la República.