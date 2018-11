El Banc d'Espanya alerta de la pèrdua de llocs de treball si es puja el sou mínim

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha advertit al Congrés del "significatiu" risc de pèrdua de llocs de treball per la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) en treballadors amb un menor nivell de productivitat.





Durant la seva compareixença davant la Comissió d'Economia i Empresa, Hernández de Cos, a la qual ha acudit per explicar el 'Informe anual' de la institució que governa, ha apuntat a l'impacte d'aquesta mesura en col·lectius com el dels més joves i de més edat amb menor formació, amb una taxa d'atur "encara molt elevada".





Per això, el governador del Banc d'Espanya ha reclamat que el nivell del salari mínim i els seus increments anuals "haurien de dissenyar tenint en compte la productivitat dels treballadors afectats i el seu grau d'ocupabilitat si es volen evitar efectes no desitjats, en forma de pèrdua d'ocupació i augment de la desigualtat ".





En aquest sentit, si bé ha subratllat la disparitat de resultats en analitzar els efectes de les últimes pujades del salari mínim, ha dit que "en general tendeix a identificar-se que l'augment del salari mínim té un efecte negatiu, tot i que limitat, sobre l'ocupació agregat en l'economia ".





PÈRDUA DE L'0,8% L'OCUPACIÓ





Hernández de Cos ha reconegut que en aquests moments el Banc d'Espanya està avaluant els efectes de l'última de les pujades del salari mínim, que va suposar un augment del 8% d'aquest indicador, i ha assenyalat que una extrapolació suposaria la pèrdua del 0, 8% dels llocs de treball.





"Tinguem cura amb que això no sigui lineal", ha subratllat el governador, ja que la pujada projectada pel Govern per 2019, en línia de l'acord amb Units Podem per tirar endavant els nous Pressupostos, preveu una pujada de més del 22%, fins als 900 euros mensuals en 14 pagues.





Així mateix, ha alertat de la situació en què es troben molts dels treballadors als quals, en principi, els beneficiaria la mesura, assenyalant que prop del 50% compten amb contractes temporals i també prop del 50% ho fa en empreses de menys de deu treballadors, el que al seu judici augmentaria el seu risc de perdre la feina.





Per això, creu que cal realitzar de forma prèvia "consideracions importants de cara a calibrar la mesura" i avaluar "de manera rigorosa" els possibles efectes, per a adoptar després decisions. "Amb l'objectiu final estem ja d'acord. No fos cas que aconseguim el contrari", ha dit.





"PARCIALITAT INVOLUNTÀRIA"





D'altra banda, ha apostat perquè els futurs canvis en el mercat laboral abordin la reducció de la temporalitat i una rotació contractual que considera "excessiva". I és que el governador del Banc d'Espanya ha destacat "l'elevada parcialitat involuntària i la curta durada dels contractes", que afecta la qualitat de l'ocupació, però també a les millores en la productivitat.





Així, malgrat destacar "l'elevat ritme de creació d'ocupació", ha alertat que "la desocupació segueix sent molt elevat, especialment en determinats col·lectius, com els treballadors amb menys formació, que presenten una taxa d'atur que supera el 25% ".





Així mateix, Hernández de Cos ha demanat "impulsar una avaluació de les polítiques actives" d'ocupació amb la finalitat de "focalitzar els recursos en aquelles accions que siguin més efectives de cara a augmentar l'ocupabilitat".





REFORMES LABORALS





Durant la seva intervenció, en què ha reclamat la no reversió de les reformes estructurals realitzades en els últims anys, Hernández de Cos ha destacat que les reformes laborals de 2010 i 2012 "van millorar elements institucionals" al mercat de treball i "van ajudar a guanyar competitivitat ".





Així, ha explicat que si "tradicionalment" l'ajust en períodes de crisi es realitzava a costa de perdre llocs de treball, ara es pot fer a través de rebaixes salarials, el que creu que "ha estat particularment rellevant per recuperar ocupació".





A més, ha relacionat el mercat de treball amb la desigualtat ja que creu que aquesta última a Espanya "té cert caràcter cíclic", cosa que, ha postil·lat, "no passa en tots els països". "Això té a veure amb la ciclicitat del mercat laboral", ha explicat, assenyalant que considera "increïble" que la taxa d'atur pogués arribar al 27% en els pitjors moments de la crisi, o que pogués rebaixar en cinc anys 12 punts.





Així mateix, ha explicat que la decisió de separar la part de desigualtat de l''Informe anual' va respondre a una decisió de l'organisme que aquestes consideracions no solaparen altres incloses en l'informe. "Hi hauria quedat diluït", ha dit, assegurant que està "encantat" de tornar en un futur al Congrés a explicar les seves conclusions.





LLARS SENSE MARGE PER A L'ESTALVI





D'altra banda, el governador ha destacat que davant d'una situació amb menors restriccions financeres, "els marges empresarials continuen augmentant a bon ritme". I és que, tal com ha remarcat en el seu discurs inicial, la política monetària del Banc Central Europeu "està permetent que els tipus d'interès mitjans del finançament bancari segueixin en nivells pròxims als seus mínims històrics".





No obstant això, també ha destacat que "la forta creació d'ocupació ha anat de la mà d'un augment modest de les retribucions salarials en els últims quatre anys", i ha apostat per valorar "positivament" els "elements variables en la negociació col·lectiva" , per tal de recollir "especificitats de les empreses, de manera que l'evolució dels salaris s'ajusti el més possible a la de la productivitat del treball".





D'altra banda, ha destacat també que el consum privat ha experimentat una evolució creixent per sobre de l'augment de la renda disponible real, cosa que, ha incidit Hernández de Cos, "ha propiciat que la taxa d'estalvi es moderi fins a nivells històricament reduïts" . "A futur, el marge de les llars per contraure més el seu estalvi sembla limitat", ha dit.