Una nova investigació de la Universitat de Califòrnia, (Estats Units) que buscava respondre a la pregunta de si les persones més altes poden ser més propenses al càncer perquè tenen més cèl·lules finalment ha obtingut una resposta afirmativa, com un factor de risc addicional a altres com l'edat o factors externs, com la nutrició, les condicions socials o l'entorn.





La raó, en part, es deu al fet que, en ser més alt, l'organisme compta amb més cèl·lules, la qual cosa incrementa el risc potencial de desenvolupar un càncer, encara que uns més que altres.





L'estudi, realitzat pel biòleg evolutiu de la Universitat de Califòrnia a Riverside Leonard Nunney, va examinar dades de quatre projectes de vigilància a gran escala a 23 categories de càncer.





Cadascun d'aquests estudis va revelar que les persones altes tenen un major risc de càncer. A més, el risc general augmenta en un 10 per cent per cada 10 centímetres d'augment en l'altura.





Altres investigadors havien proposat que els factors que influeixen en el desenvolupament posterior de càncer al llarg de la vida, com l'alimentació o les condicions socials, ho fan independentment de l'alçada dels individus, cosa amb la qual Nunney no estava d'acord.





"Vaig provar la hipòtesi alternativa que l'alçada augmenta el nombre de cèl·lules i de tenir més cèl·lules augmenta directament el risc de càncer -raona el biólogo-. Les dades van recolzar fermament aquesta simple hipòtesi. Per a la majoria dels càncers, la mida de l'efecte d'altura és predictible a partir de l'augment relacionat amb l'altura en el nombre de cèl·lules ". Els resultats han estat publicades a la revista ' Proceedings of the Royal Society B '.





DIFERÈNCIES ENTRE DONES I HOMES





Quan Nunney va realitzar una comparació de l'efecte observat de l'altura en el risc de càncers específics tant per a dones com per a homes, va descobrir que l'efecte de ser alt en el risc de càncer de tiroide i pell era alt en dones, mentre que per als homes era més rellevant en el càncer de pell.





"Els individus alts tenen un major risc de gairebé tots els càncers -precisa l'autor de l'estudi-. Però els càncers de pell, com el melanoma, mostren una relació inesperadament forta amb l'altura. Això pot ser degut al fet que l'hormona IGF-1 es troba en nivells més elevats en adults més alts ".





L'IGF-1 és un factor de creixement que és particularment important en el desenvolupament d'hora, explica Nunney, però també se l'ha relacionat amb una major taxa de divisió cel·lular en adults alts.





"Si les seves cèl·lules es divideixen amb més freqüència, això augmenta el risc de càncer -recorda-. Si les cèl·lules de la pell es divideixen més ràpidament en persones altes a causa dels alts nivells d'IGF-1, això podria explicar el major risc de melanoma".









Dels 18 càncers amb puntuació en ambdós sexes, Nunney va trobar que sols quatre no van mostrar un augment significatiu amb l'altura en cap dels dos sexes: pàncrees, esòfag, estómac i boca.





"És possible que aquests càncers estiguin més associats amb factors ambientals. O que en aquests teixits el nombre de cèl·lules no s'augmenti amb la mida del cos, encara que això sembla poc probable".





FACTORS DE RISC





En aquest sentit, explica que dos factors causen un major risc de càncer en les persones d'estatura elevada: d'una banda tenen més cèl·lules i, de l'altra, tenen més divisions cel·lulars. "Si dupliques les cèl·lules, dupliques el risc de càncer. Però si es duplica el nombre de divisions cel·lulars, més que duplica el risc de càncer. Viure molt de temps és el pitjor que pot fer si vol evitar el càncer. Però, quin és l'alternativa? ", es pregunta.





Els homes són més alts que les dones de mitjana, el que pot explicar per què els homes pateixen més càncer. "Al voltant d'un terç d'aquest efecte pot ser degut al fet que els homes tenen més cèl·lules, però una mica més ha d'explicar la resta".





En les races de gossos també s'ha demostrat el vincle del càncer amb l'altura: "Els gossos més petits tenen menys càncer que els grans", recorda.





A continuació, Nunney planeja explorar com es prevenen els diferents tipus de càncer en el cos en observar animals grans i longeus. "Si tota la resta és igual, els animals grans i longeus haurien d'experimentar una major incidència de càncer que els animals petits que viuen menys".





"Després de tot -afegeix-, els animals més grans tenen més cèl·lules, més divisions i més mutacions. Però no mostren tal tendència a ser més propensos al càncer. Això s'anomena la 'paradoxa de Peto', i sostinc que es pot resoldre a través de l'evolució adaptativa, és a dir, aquesta espècie subjecta a la selecció de major grandària corporal i major longevitat, evolucionen cap a nivells addicionals de supressió del càncer. M'interessa explorar com, a mesura que una espècie creix i viu més, desenvolupa barreres addicionals per al càncer ".