La Fiscalia acusarà per rebel·lió a Junqueras i la resta de presos del 'Procés' però no demanarà la pena màxima de 30 anys

La Fiscalia del Tribunal Suprem està tancant els últims serrells de l'escrit de petició de penes per als acusats en el 'Procés'.





Acusarà de rebel·lió als membres del Govern cessat, encara que no demanarà la pena màxima de 30 anys per cap d'ells.





Segons asseguren fonts del Ministeri Públic, la Fiscalia estudia demanar penes diferents segons el grau de responsabilitat en el que ha passat: d'aquesta manera, en el cas de l'exvicepresident català Oriol Junqueras la petició podria superar els 20 anys mentre que no es descarta que algun dels processats pel jutge Pablo Llarena quedi fora de l'escrit del fiscal.





No obstant això, el Ministeri Públic ha emès aquest diumenge una nota de premsa en la qual aclareix que "no s'ha facilitat escrit ni cap informació atès que les conclusions provisionals estan sent objecte d'estudi".





L'esborrany que manegen els fiscals Fidel Cadena, Jaume Moreno, Consuelo Madrigal i Javier Zaragoza aposta per qualificar els fets com rebel·lió, a l'entendre que encaixen en aquesta previsió del Codi Penal en existir la violència que exigeix el tipus.





Una violència que l'acusació pública entén que es va produir tant en la concentració davant la Conselleria d'Economia del 20 de setembre de 2017 com a en els fets de l'1-O, asseguren fonts de la Fiscalia.





ACUSACIÓ DIVIDIDA EN 3 BLOCS





L'acusació es dividirà en tres grans blocs, en funció de la responsabilitat que el Ministeri Públic atribueixi a cadascun dels 13 processats per rebel·lió.





En el primer grup se situarien als sis exconsellers, pel seu paper decisori en la preparació del referèndum il·legal: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Dolors Bassa.





La Fiscalia planteja acusar-los de rebel·lió en la seva modalitat agreujada, quedant absorbit en aquest delicte el de malversació, pel qual també estan processats.





La major petició de pena recaurà en Junqueras, per ser qui ostentava llavors un dels principals càrrecs del Govern -al costat de l'fugit Carles Puigdemont-, de manera que el Ministeri Públic podria demanar fins a 25 anys, sense arribar al màxim de 30. Per al resta de consellers planteja penes que no superarien els 20 anys.





ENTRE 10 I 15 ANYS DE PENES





En un segon grup s'inclouria als exlíders d'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, ja l'exvicepresidenta Carme Forcadell, per a qui estudia demanar penes entre 10 i 15 anys, que podrien augmentar segons el grau de responsabilitat.





Finalment, a un tercer grup, format per la resta de consellers processats i altres diputats -Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila-, la Fiscalia preveu acusar-sol de malversació i no de rebel·lió.





Els quatre fiscals del cas perfilen encara els detalls d'aquest escrit d'acusació que tenen previst presentar tan aviat com el jutge Pablo Llarena dicti la conclusió de sumari i ho elevi a la Sala per al seu enjudiciament.





Es preveu que el judici pugui celebrar ja al gener, si bé altres tràmits previs, com la vista de previ pronunciament en la qual es veuran les qüestions prèvies abans de la vista oral, poden arribar a retardar-