Novembre, quan els "morts" celebren la Vida

Totes les civilitzacions i cultures van buscar respostes a les grans preguntes existencials que inquieten l'ésser humà. Així com la inquietud sobre l'origen del món i de la humanitat, també la pregunta sobre la mort, va ser i és una constant en la vida.





En el cas de les civilitzacions Quechua, Aymara, Maya, Asteca, entre d'altres, van explicar la "mort", com a part d'un cicle de la Vida en constant regeneració. Més no com un fatal final, o fracàs existencial. Per això, fins i tot en les nostres comunitats batejades la "mort" d'un ésser estimat no plora, se celebra amb festa. Abundant menjar, begudes i música.





Els que moren i es reincorporen al ventre humit i fresc de la nostra Mare Terra no desapareixen de la nostra convivència quotidiana.





Elles i ells, renascuts a una nova dimensió existencial, diferent a la nostra actual, continuen sent "subjectes" a i per a la comunitat còsmica, amb els seus drets i obligacions. Continuen sent subjectes històrics col·lectius i impulsant les inconcluses històries familiars i / o nacionals.





A les nostres filosofies, les i els "difunts", no desapareixen, ni se'n van. Existeixen i coexisteixen amb i entre nosaltres embastant ha una infinitat d'interrelacions en la comunitat còsmica i humana. Aquesta és la nostra major certesa que difumina en nosaltres el tenebrós por a la mort.

Gairebé sempre veia els meus pares, en la seva quotidianitat ritual, invocant o clamant als seus parents i amistats difunts, al costat dels seus apus. Unes vegades per agrair per les bondats de la vida, altres vegades per afrontar les dificultats. I, quan arribava el mal anomenat Aya marq'ay killa (mes de la processó de difunts, en quítxua), la comensalia amb familiars difunts aconseguia la seva màxima guirigall entre l'1 i 2 de novembre. Era quan els herq'es (nens, en quítxua) menjàvem en abundància, pans dolços, llaminadures...





Guamán Poma compte que a Ayia marq'ay killa (novembre) les panacas (clans) i famílies pujaven als chullpares (llocs on es dipositaven els cossos difunts per a la seva biodegradació orgànica) portant regals, menjars i begudes en abundància, música.





Aquests festejos es feien els tres primers anys del difunt. Després, en el mateix mes, els esquelets eren baixats en processó, per fer-los partícips de les festes comunitàries i/o familiars, i incorporar-los a la vida comunitària. Acabada la festa, se'ls col·locava en algun espai important de l'habitatge, i des d'allà, exercien el seu paper protector.





FESTA FAMILIAR





En l'actualitat, en bona part dels Andes, com al Sud de Mèxic, se celebra amb algaravia la festa dels "difunts" entre finals d'octubre i inicis de novembre. Però, no és una festa dels morts. Si no, és tota una festa familiar i comunitària que evidencia la vivència i convivència amb els altres éssers vius (els que van partir de la faç de la terra).





És una commemoració del naixement cap a aquesta altra dimensió existencial, que Occident crida mort.





En aquesta celebració d'aniversari comunitari, aquests altres éssers vius visiten en grups a les seves famílies per celebrar la Vida. I després de les festes, les i els visitants es van en grups, compartint vivències i regals rebuts, per continuar fent història amb els seus des seus llocs.





Amb aquest raciocini ritual, els pobles indígenes, trobem la manera d'acceptar i conviure amb la "mort" sense més sobresalts, ni desesperacions. El o la indígena, no mor, ni desapareix. Qui mor, reneix i construeix les històries inconcluses dels seus pobles des dimensions còsmiques, en interacció permanent amb els "vius". Ningú neix per morir. Naixem per renéixer. Aquesta és i hauria de ser la nostra mística i certesa existencial per fer més suportable les incerteses més punyents que ni la promesa de la resurrecció cristiana ha pogut assossegar en l'ésser humà.