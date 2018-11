Ábalos demana "humilitat" a la família Franco

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha demanat als descendents de Francisco Franco "humilitat", després de "tants anys d'arrogància, imposició i eliminació del discrepant", "per ells mateixos i, ja que els agrada tant la pàtria, per estima a la pàtria".





El també secretari d'Organització del PSOE s'ha pronunciat en aquests termes en un acte al cementiri de Paterna (València), al costat del mur d'afusellament on es calcula que el règim franquista va afusellar més de 2.000 persones. També han participat la secretària general provincial, Mercedes Caballero, i l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.





En la seva intervenció, Ábalos ha lamentat que a Espanya continuï el debat sobre l'exhumació de les restes d'un dictador, cosa que en un altre país seria "impensable". "S'ho han plantejat alguna vegada a Alemanya? I a Itàlia?", s'ha preguntat.





En la mateixa línia, ha criticat que hi ha qui vol "reescriure la història" i amb total "impudícia" i ha lamentat, en referència a la Fundació Francisco Franco, que puguin reivindicar "no es quin dret democràtic" aquells que "van trepitjar la democràcia i que van cosir a tot lluitador de la democràcia ". "Com pot permetre la família Franco sentir-se orgullosa d'aquesta herència? Jo demanaria una mica més d'humilitat", ha reclamat.