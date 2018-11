Així són les tombes dels principals dictadors de la Història

L'oposició del Govern de Pedro Sánchez al fet que Francisco Franco sigui enterrat a la cripta de la catedral de l'Almudena, com ha expressat la seva família, un cop siguin exhumades les seves restes del Valle de los Caídos ha reobert el debat sobre el lloc idoni on ha de reposar el dictador per evitar que la seva figura i el que va representar siguin objecte d'enaltiment.









Després de conèixer els desitjos de la família Franco, diversos col·lectius s'han mobilitzat per protestar per la seva eventual trasllat a l'Almudena, al centre de Madrid, ia pocs metres de la balconada del Palau Reial on solia treure el cap el dictador davant la multitud.





Però on estan enterrats els dictadors en altres països?





Són les seves tombes llocs freqüents de peregrinació dels nostàlgics d'aquests règims? Aquesta és la realitat en alguns països europeus i llatinoamericans:





ANTONI DE OLIVEIRA SALAZAR (PORTUGAL)





El fundador de l'Estat Novo, com es va denominar al règim autoritari implantat després del cop d'Estat militar de 1926 i el final va marcar la Revolució dels Clavells de 1974, quatre anys després de la mort de Salazar, reposa al cementiri de Vimieiro, la seva poble natal, de poc més de 800 habitants.









El municipi de Santa Comba Dão, al qual pertany el llogaret de Vimieiro, fa anys que intenta posar en marxa un museu sobre la figura de Salazar i l'Estat Novo amb l'objectiu d'atreure turistes a la zona. La idea, no exempta de polèmica i que compta amb partidaris i detractors, no ha acabat de veure la llum principalment per falta de finançament.





