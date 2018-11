Casado defensa Cospedal i diu que "no hi ha res a témer" sobre els àudios de Villarejo

El president del PP nacional, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que ha mantingut una conversa amb l'exsecretària general del seu partit, María Dolores de Cospedal, sobre els àudios que han transcendit en relació a converses entre ella i l'excomissari José Manuel Villarejo, i ha subratllat que Cospedal, "en tot moment, ha donat explicacions i no ha mentit, que és una cosa que no poden dir altres persones que també es van reunir amb Villarejo".





En un acte a Huelva, i preguntat per aquest assumpte, Casado ha deixat clar que per part de la direcció nacional "no hi ha res a amagar ni témer de cap revelació que es pugui fer".





"No estic segur que puguin dir el mateix altres executives nacionals ni els líders d'altres partits", ha dit.





Respecte d'això, ha deixat clar que "aquesta estructura pseudopolicial es va crear durant un govern socialista i es va desarticular durant un govern del PP".









Per tot això, s'ha compromès a que quan sigui president del Govern "res d'això tornarà a succeir".





TRANSPARÈNCIA





En aquest sentit, ha insistit que el seu "únic compromís" és amb els afiliats que li van triar en un procés obert de primàries i el mateix és de "ejempleridad, transparència i rendició de comptes" i qualsevol conducta, ha afegit, que s'aparti d'aquests tres preceptes comptarà amb el seu "absolut rebuig".





Preguntat per si coneixia més detalls d'aquestes converses, ha conclòs que "això va passar fa deu anys" i que té "absoluta tranquil·litat".