Forcadell dóna esperança a la resta de polítics presos en el primer any d'empresonament

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha assegurat que "hi ha lloc per a l'esperança" de cara al judici pel procés independentista en una carta adreçada a la resta de presos sobiranistes en l'aniversari de l'entrada a la presó de president d'ERC, Oriol Junqueras, i de l'exconseller Joaquim Forn.





Forcadell, que també està a la presó, ha reconegut sentir-se optimista i ha defensat que "més aviat que tard, la veritat, la justícia i la democràcia s'acabarà imposant", després del que ha enviat energia als seus companys, tot i que ha assenyalat que li consta els sobra.





"Volen apagar la vostra veu perquè és una veu que posa a l'Estat espanyol davant el mirall i, el que veuen, els espanta", ha afirmat.





Ha recordat: "Avui fa un any que l'Estat va fer efectiva la seva amenaça i va descarregar totes les seves ànsies de venjança contra un Govern ple de bones persones" i ha insistit que van treballar per complir un mandat popular per al qual havien estat votats.





A més, ha qualificat d'injusta la presó preventiva que els va ser decretada: "Mai és una bona notícia que gent demòcrata, valenta i compromesa estigui injustament privada de llibertat", i ha assegurat que es recorda de tots ells cada dia.