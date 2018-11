Milers de treballadors de Google protesten contra l'assetjament sexual i la desigualtat salarial

Més de mil treballadors de Google a Europa i Àsia s'han manifestat aquest 1 de novembre durant uns minuts a les portes de les seves oficines per protestar contra l'assetjament sexual i la desigualtat salarial, entre d'altres comportaments.





A Dublín, centenars d'empleats del gegant tecnològic han abandonat els seus llocs a les 11.00 hores. "No he estat víctima d'assetjament però, si només una persona ho ha estat, és important per a nosaltres, per a mi, mostrar la nostra solidaritat", ha dit Kate, una de les manifestants a la capital irlandesa.





Els empleats han deixat notes en els seus llocs de treball per explicar el motiu de la seva absència. "No estic en el meu escriptori perquè surto amb altres empleats i contractistes de Google per protestar contra l'assetjament sexual, les males conductes, la manca de transparència i una cultura laboral que no funciona per a tots", diuen les notes, segons RTE.





La breu vaga de Google Dublín ha estat la més cridanera de la jornada perquè Irlanda acull la major seu de l'empresa nord-americana fora dels Estats Units, gràcies als avantatges fiscals que ofereix la nació europea. Només hi dóna feina a 7.000 persones.





No obstant això, la protesta s'ha repetit a les seus de Google a Londres, Berlín, Zuric, Tòquio i Singapur, a jutjar per les fotografies i vídeos que han difós els manifestants a través de les xarxes socials.





En un comunicat emès el 31 de novembre a la nit, els organitzadors de la protesta van demanar a Alphabet -matriu de Google- que incorpori a un representant dels treballadors en la seva junta directiva, que creï un procés específic per denunciar l'assetjament sexual i que comparteixi internament les dades sobre els sous que paga a homes i dones.





El president executiu de Google, Sundar Pichai, ha respost en un altre comunicat valorant les "idees constructives" que han plantejat els treballadors i prometent que Google les tindrà en compte amb el propòsit de passar de les paraules a la "acció".





Segons 'The New York Times', Google va acordar el 2014 amb el llavors vicepresident sènior, Andy Rubin, pagar-li una indemnització de 90 milions de dòlars perquè abandonés la companyia després que va ser acusat d'assetjament sexual.