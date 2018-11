La selecció espanyola d'hoquei femení aixeca la seva cinquena copa d'Europa consecutiva

La selecció espanyola femenina d'hoquei patins s'ha proclamat aquest 1 de novembre campiona d'Europa per cinquena vegada consecutiva després de finalitzar el minut i 45 segons que restava de la final davant Portugal, ajornada pels danys ocasionats al pavelló de la localitat lusitana de Mealhada pel pas de l'huracà Leslie, amb un resultat de 4-2.

Amb el seu sisè entorxat continental -cinquè seguit-, el combinat de Ricardo Ares completa el 'pòquer' de títols d'Espanya aquesta temporada, després que també es proclamessin campiones europees l'Absoluta, la Sub-20 i la Sub-17 masculines.





La final, que va començar a disputar-se el 13 d'octubre, va haver de suspendre en aquella ocasió després que il·luminació del pavelló i videomarcador comencessin a fallar. Encara que el joc va continuar, les jugadores es van veure obligades a abandonar la pista pel despreniment de parts del sostre. El resultat era de 2-3 favorable per a Espanya.





Marlene Sousa havia avançat a les amfitriones, però abans del descans Marta González Piquero es va encarregar d'igualar la contesa. Després del pas per vestuaris, Berta Busquets va posar per primera vegada per davant a les espanyoles, tot i que Renata Balonas va neutralitzar la seva tant. Sara González va anotar el tercer gol per a les d'Ares. Ja aquest dijous, Anna Casarramona s'encarregava de sentenciar el duel.