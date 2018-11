Julián Muñoz passarà a casa la resta de la condemna

L'Audiència Nacional (AN) ha acceptat el recurs de l'exalcalde de Marbella Julián Muñoz i complirà al seu domicili particular la resta de la condemna per la seva implicació en el cas Malaia.





El principal motiu d'aquesta decisió de l'AN és el deteriorat estat de salut de Muñóz. Per això, l'exparella d'Isabel Pantoja gaudeix del tercer grau.





Es tracta d'una mesura que ja va gaudir fa prop d'un any, però que se li va acabar després de la publicació d'unes imatges en què Julián Muñoz sortia ballant unes sevillanes a Mijas.





L'exalcalde de Marbella presenta pluripatologia crònica de caràcter cardiovascular i, segons les previsions mèdiques, no millorarà.