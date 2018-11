Demanen dos anys de presó per Lucía Bosé per quedar-se amb un dibuix de Picasso

Lucía Bosé/Raúl Terrel





L'Audiència Provincial de Madrid jutjarà el proper dilluns a Lucía Bosé per un delicte d'apropiació indeguda en quedar-se amb un dibuix de Pablo Picasso que pertanyia a una empleada seva que va morir i que Bosé va vendre en una subhasta per un valor de 198.607 euros.





La Fiscalia de Madrid sol·licita en el seu escrit d'acusació una pena de dos anys de presó i una multa de vuit mesos amb quota diària de 20 euros, a més de la corresponent indemnització a la persona perjudicada.





El fiscal considera provat que la processada va mantenir convivint en el seu domicili de Madrid a la seva empleada domèstica Remedios fins a la defunció d'aquesta.





Després de cinquanta anys al seu servei, i com que el domicili era el seu lloc de residència, Remedios tenia totes les seves pertinences en ell, entre les que es trobava un dibuix realitzat a la mateixa per Pablo Ruiz Picasso.





A la part posterior del dibuix hi ha una dedicatòria del pintor en la qual es pot llegir 16-2-63 i 'per a Remedios'. L'acusada va fer seu el dibuix, disposant del mateix per a la seva venda en una subhasta el 25 de juny de 2008, en la qual va aconseguir el preu de 198.607 euros, i mai va lliurar aquests diners als hereus de Remedios després de la seva mort.





Els hereus legítims de Remedios són les seves nebodes: Remedios i Maria Pilar.