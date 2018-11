Iglesias rebutja les peticions de presó per als independentistes i creu que la llei no és igual per a tots

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticat aquest divendres la "judicialització del conflicte català" i ha denunciat que les peticions de penes de presó als polítics independentistes demostren, al seu judici, que la llei no és igual per a tots a Espanya .





Així ho ha assegurat en una sèrie de missatges publicats en les xarxes socials, en els quals critica que "alguns volen que els independentistes es podreixin a la presó", mentre que l'expresident d'Espanya José María Aznar "gaudeix de la llibertat i de tots els privilegis ", tot i ser, segons Iglesias," màxim responsable de la corrupció i culpable d'una guerra criminal".





"La llei és igual per a tothom a Espanya? No. Mentre rapers i tuiters són jutjats i condemnats, sicaris de les clavegueres com Inda o Losantos gaudeixen d'impunitat absoluta i privilegis", ha apuntat en un altre dels missatges.





En aquesta línia, Iglesias confessa que li "entristeix que la judicialització del conflicte català segueixi entorpint la gestió d'un problema que és polític i que només tindrà solució política per vies democràtiques".





"Els que defensem el diàleg hem de seguir treballant per buscar una solució política i per posar fi a la judicialització del conflicte. És difícil, però és possible i cal seguir intentant-ho", ha postil·lat.