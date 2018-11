Torra acusa Sánchez de ser "còmplice de la repressió"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat aquest divendres a la Fiscalia ia l'Advocacia de l'Estat pels seus escrits d'acusació contra els líders sobiranistes encausats, i ha acusat el president del Govern central, Pedro Sánchez, de ser "còmplice de la repressió".





En una declaració institucional des del Parlament acompanyat pel Govern, JxCat, ERC, la CUP i els comuns, ha advertit a Sánchez que no considera un gest que l'Advocacia exclogui el delicte de rebel·lió en el seu escrit, i creu que és un " menyspreu absolut "que sí inclogui els de sedició i malversació.





"Pot ser que crea que guanyarà uns quants vots -Sánchez-, però aprofundeix en una injustícia que afecta a la democràcia. Quanta repressió pot aguantar la democràcia espanyola?", s'ha preguntat el president català.





També ha avisat que no es reduiran els partidaris de la independència demanant penes que sumen entre totes més de 200 anys de presó: "A cada cop ens hem aixecat sent més i més forts".





Torra ha apel·lat a l'esperit del 3 d'octubre de 2017, quan va haver-hi una 'Aturada de País' en protesta per les càrregues policials de l'1-O, per aconseguir "la llibertat dels presos, el lliure retorn dels exiliats i solucions democràtiques al conflicte".





El president català ha defensat que els líders processats no han comès mai cap delicte i ha avisat que el moviment sobiranista no es frenarà fins que "els presos siguin lliures i s'acabi la repressió".





TORRENT





També ha intervingut el president del Parlament, Roger Torrent, que ha advertit que aquest procés judicial no farà que renunciïn al procés sobiranista: "No renunciarem mai a decidir democràticament el nostre futur".





Ha citat la llista de tots els líders encausats, i ha titllat d'inacceptable que se'ls atribueixin delictes de rebel·lió, sedició, desobediència i malversació persones que "han demostrat el seu compromís democràtic per vies pacífiques".





Per a ell, aquesta llista d'encausats és formalment de 22 persones però suposa acusar "la immensa majoria de catalans", i la independència seguirà sent una reclamació estesa perquè les idees no es poden empresonar, ha dit.





Torrent considera que la Fiscalia no actuat per un anhel de justícia, sinó per voluntat de venjança, i ha recordat que els exconsellers que es van anar a l'estranger viuen lliures: "Són ciutadans lliures a tot el món menys en l'Estat espanyol".