Els treballadors del port de Barcelona inicien una vaga indefinida per la precarietat i falta de seguretat

Pocs dies després de l'espectacular incendi viscut al port de Barcelona, els treballadors han dit prou. La CGT de Terminals Portuàries (Tepsa) han convocat una vaga indefinida que arrenca el dilluns 5 de novembre per denunciar les situacions de precarietat laboral que pateixen els treballadors i la manca de seguretat a la qual estan sotmesos.





L'incendi de aquest 31 d'octubre no ha estat un cas puntual, recalquen. En 2014 diversos treballadors del port de Barcelona van ser acomiadats després d'un expedient de regulació d'ocupació (ERO) i això ha provocat que els que segueixen mantenint els seus llocs estiguin exposats a una sobrecàrrega de treball.





Fonts del sindicat han denunciat a Catalunyapress que l'ERO "va fer que revisions sobre instruccions tècniques d'operacions i de seguretat no es puguin complir", el que posa en risc als treballadors.





Aquestes mateixes fonts han recordat que el 2017 ja hi va haver un altre accident i el mateix anys de l'ERO, el 2014, hi va haver un incident en una cisterna que va provocar greus cremades a un empleat. I mentrestant l'empresa no aporta solucions.





Des del sindicat critiquen que l'empresa responsable externalitza els servei s i realitza contractes precaris amb jornades laborals que ascendeixen a les 15 hores diàries per treballador i que fins i tot durant tres dies seguit hi va haver diversos treballadors treballant més de 20 hores.





Des 2014 han hagut diverses reunions i no veuen cap resposta per part de l'empresa que segueix externalitzant els seus serveis, fent contractes precaris i posant en risc la seguretat dels treballadors del ports. Posen un altre nou exemple. Fa unes setmanes aquests treballadors, amb aquestes llargues jornades laborals van haver de descarregar d'un tren materials altament contaminants per al medi ambient i cancerígens amb unes mesures de seguretat que no eren les adequades. I a més s'han acomiadat tres persones més.





Davant d'aquests fets, la CGT ha convocat una vaga indefinida a partir del dia 5 de novembre amb aturades de dues hores per torn per exigir la readmissió d'aquests tres empleats, millors condicions laborals, el compromís de deixar d'externalitzar els serveis i millores de seguretat dels treballadors.





Així mateix, la CGT ha decidit dirigir-se a les institucions responsables per informals de tot això i sol·licitar-los la seva intervenció per resoldre la situació. Autoritat Portuària, ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya, al·leguen, "han de donar resposta i així li ho demanarem".





Però també van a sortir del port i organitzar assemblees als barris de la ciutat que resulten afectats per aquesta manca de seguretat per informar dels riscos que corren, i buscar el suport de la resta de col·lectius del port, animant-los a que se sumin a les seves protestes.