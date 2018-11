Fiscals auguren problemes a Estrasburg per l'acusació de l'Advocacia de l'Estat

Fiscals han advertit dels futurs problemes que pot generar l'acusació per sedició de l'Advocacia de l'Estat en la causa que se segueix al Tribunal Suprem contra el procés independentista a Catalunya, sobretot de cara a un possible procediment en el Tribunal Europeu de Drets humans (TEDH).





"Ens preocupa de cara a futur", ha manifestat la presidenta de l'Associació de Fiscals, Cristina Dexeus, pel que ha assegurat que el canvi substanciat per l'Advocacia de l'Estat en descartar la rebel·lió i demanar condemnes per sedició i malversació per als líders del procés sobiranista no li "convenç".





La fiscal creu que si finalment hi ha una condemna per rebel·lió i els acusats decideixen recórrer davant del tribunal d'Estrasburg, per l'Advocacia de l'Estat seria contradictori defensar allà els interessos d'Espanya -com a part personada en aquests procediments- si en el judici al Suprem defensava la sedició.





Dexeus ha admès que s'ha sentit "certa decepció" en llegir l'escrit de l'advocada general de l'Estat, Consuelo Castro, el qual rebaixa substancialment les penes sol·licitades pel que fa a l'informe de la Fiscalia. Mentre que la primera demana condemnes d'entre 7 i 12 anys de presó, la segona eleva fins a 25 la pena màxima.





SEPARACIÓ DE PODERS





En la seva opinió, aquesta disparitat de criteris deixa en evidència la "separació efectiva" que existeix entre el Govern i la Fiscalia, però no entre el primer i l'Advocacia de l'Estat, la qual cosa llança, per al Fòrum Judicial Independent, "seriosos dubtes" que hi hagi hagut una intervenció de l'Executiu.





La presidenta d'aquesta associació, Concepció Rodríguez, considera que el Govern "hauria de mantenir-se allunyat del poder judicial" perquè aquest sigui independent de forma efectiva i "respectar la separació de poders". Per això, creu que l'Advocacia de l'Estat hauria d'explicar el seu "canvi de criteri" a l'hora d'acusar per sedició i no per rebel·lió als dirigents del procés sobiranista.





Des de l'Associació Professional de la Magistratura (APM) reconeixen a Europa Press que l'escrit de l'advocada de l'Estat no ha resultat una "sorpresa", sobretot tenint en compte les declaracions polítiques que s'han escoltat en els últims dies. No obstant això, demanen "prudència" i esperar perquè és la Sala Segona del Suprem la que ha de jutjar els fets i els donarà la qualificació jurídica que consideri.





De la mateixa manera opinen en jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD), que recorden que és el tribunal enjudiciador el que valorarà els fets i arribarà a una conclusió. Sí admeten que la qüestió que existís o no violència durant el procés independentista, que és el que separa sedició de rebel·lió, és "discutible", però insisteixen que serà a la vista oral quan es dilucidi el dilema.