El Govern central ofereix ajudes a Tarragona per les destrosses de les últimes pluges

El Consell de Ministres ha aprovat la declaració de zones afectades greument per una emergència de protecció civil a les províncies de Tarragona així com les de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló i Terol.





La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, ha apuntat que aquesta declaració es porta a terme per "pal·liar danys personals i materials en habitatge i estris" d'aquestes zones després del temporal del passat mes d'octubre .





Els ajuts estaran exemptes de tributació en l'Impost per a la Renda de les Persones Físiques (IRPF).





Després de l'elevació dels informes pertinents per part tant del Ministeri d'Interior com del de Política Territorial, segons ha detallat la vicepresidenta, s'ha donat "resposta" acordant aquestes "ajudes extraordinàries i exempcions fiscals en l'IRPF per aquests ajuts" que les persones afectades per aquests "esdeveniments tristos" que ha portat el temporal van a rebre.





Calvo ha apuntat que el Govern ha estat "des del minut un" en la "coordinació, l'ajuda, en la solidaritat i en la responsabilitat" que comporta aquestes circumstàncies que ocorren.





"Quan aquestes coses passen ens sentim concernits en la resposta", ha dit la vicepresidenta, que ha assegurat que "en un temps bastant ràpid".





"Hem donat un resposta ràpida", ha dit Calvo, qui ha conclòs que el Govern vol estar "sempre a tot el territori" en el marc de l'ajuda i necessària responsabilitat juntament amb la resta de les administracions públiques.





Si bé, encara no s'han acabat de quantificar els danys en les zones afectades si es reconeix que són d'una magnitud suficient com per justificar l'activació de les ajudes disposades en el Reial Decret de 18 de març.





Els ajuts serviran per pal·liar danys personals i materials en habitatge i estris per tal de rescabalar als titulars d'establiments industrials, mercantils, agraris, marítim pesquers i turístics entre d'altres serveis.





Així mateix s'establirà un règim d'ajudes per a les corporacions locals i es compensarà aquelles persones físiques o jurídiques que contribuïssin amb prestacions personals i de béns als treballs d'emergència després de les pluges.





L'acord s'ha adoptat a proposta dels Ministeri de l'Interior, Hisenda; foment; Treball, Migracions i Seguretat Social; Indústria, Comerç i Turisme; Agricultura, Pesca i Alimentació; Política Territorial i Funció Pública; per a la Transició Ecològica i Economia i Empresa.