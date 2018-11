El president de la FIFA va mediar perquè la UEFA no sancionés per incomplir el Fair Play Financer a PSG i City

Gianni Infantino quan eraa secretari Generaal de la UEFA (Europa Press)





Segons una investigació publicada aquest divendres pel setmanari alemany 'Der Spiegel', el dirigent suís va negociar en secret amb els dos clubs. "Durant el procediment, Infantino es va reunir en diverses ocasions amb els caps de tots dos clubs per mantenir converses secretes, fins i tot els va facilitar material confidencial. Va proposar acords per als quals no estava autoritzat", relata el reportatge, que es basa en documents filtrats de ' Football Leaks '.





Així, tant 'Der Spiegel' com els altres mitjans associats a la xarxa EIC revelen també detalls dels plans secrets dels grans clubs europeus per a crear una Superlliga continental i acusa Infantino de no haver netejat la FIFA com va prometre.





Gianni Infantino, avui president de la FIFA, va intervenir en 2014 per evitar greus sancions al Manchester City i el PSG per incomplir el Fair Play Financer de la UEFA. Els clubs, propietat d'Abu Dhabi i Qatar, s'enfrontaven a una possible exclusió de la Champions League. El càstig, en canvi, va ser una multa.





Segons aquestes informacions, a la primavera de 2014 es van produir diverses reunions entre dirigents de la UEFA i el PSG, entre ells el president del màxim organisme del futbol europeu, Michel Platini, i el president del PSG, Nasser Al-Khelaïfi. També van estar involucrats Infantino i Jean-Claude Blanc, director general del club parisenc. La UEFA, amb Infantino al capdavant de la negociació, va acceptar desautoritzar al seu Comitè de Control Financer de Clubs, en teoria independent.





La Cambra de Recerca del Comitè de Control Financer de Clubs no es va creure les xifres del patrocini de l'autoritat turística de Qatar i va investigar els comptes del PSG. Però mai va arribar a la Cambra d'Adjudicació, encarregada de prendre una decisió definitiva. És una opció que contempla el reglament de la UEFA, que el club arribi a un acord, però ho ha de fer amb la pròpia càmera. En el cas del PSG va ser a través de Infantino.





El mateix va passar amb el Manchester City, segons relata 'Der Spiegel'. Les negociacions al més alt nivell van incloure a Infantino i Platini per part de la UEFA ja Ferran Soriano i Khaldoon Al Mubarak, director general i president, per part del club britànic. El City va amenaçar amb demandar la UEFA, i el president de la Cambra de Recerca, Brian Quinn, va presentar la seva dimissió per mostrar el seu desacord en com es van gestionar els casos de tots dos clubs.





El reportatge desvetlla així mateix el missatge que Platini va traslladar al City a través de Patrick Vieira, en aquells dies tècnic al planter del club. "Si us plau, digues als teus amos a Abu Dhabi que han de confiar en mi. Entenem i ens agrada el que estan fent amb el club", li va dir Platini. Poc després es va signar l'acord amb la UEFA.