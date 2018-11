Jutgesses i Jutges per a la Democràcia titlla d'errònia i equivocada l'acusació per rebel·lió

Montserrat Comas, portaveu de JJpD (Europa Press)





La magistrada de l'Audiència de Barcelona i portaveu de jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) a Catalunya, Montserrat Comas, ha considerat aquest dissabte que l'acusació de la Fiscalia per presumpta rebel·lió pels fets del procés sobiranista és "tècnicament errònia, equivocada ".





En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Comas ha indicat que el Codi Penal exigeix que hi hagi un "alçament públic i que sigui violent" per poder sostenir l'acusació per rebel·lió.





Ha assegurat que està sorpresa pel "enrocament" de la Fiscalia en mantenir el delicte de rebel·lió en el seu escrit d'acusació tenint en compte que, segons ella, el ministeri públic no defineix quan es va produir l'alçament públic.





També ha assegurat que és sorprenent que la Fiscalia indiqui que des del 2012, i especialment des de 2015, hi hagi hagut una suposada suma d'actes insurreccionals que poden constituir l'alçament públic.





"Si és veritat que l'alçament es pot fer de forma diferida durant dos anys, Com és que l'Estat no va reaccionar i va permetre que es fessin actes insurreccionals de rebel·lió? Segurament perquè no eren actes de rebel·lió", ha plantejat.





Ha afirmat que a Catalunya hi ha hagut "una sèrie d'il·legalitats en el full de ruta", però que no hi ha hagut actes violents, i ha dit que per acusar per presumpta rebel·lió cal ser molt rigorós.