Sabadell seria el menys solvent dels bancs espanyols davant d'una recessió europea

Oficina del Banc Sabadell (Europa Press)





Els tests d'estrès de l'Autoritat Bancària Europea (EBA) han determinat que Banc Sabadell, tenint en compte els futurs requeriments de capital, mantindria una solvència del 7,58% al tancament del 2020, la nota més baixa de la banca espanyola.





A l'escenari més advers d'aquestes proves, la ràtio de Banc Santander baixaria al 9,72%, mentre que BBVA i CaixaBank tindrien una ràtio del 9,25% i el 9,11%, respectivament.





Banc Sabadell, si això, subratlla que ha dut a terme un seguit d'accions en 2018, entre elles la venda del seu negoci als Estats Units (EUA) o estalvis de costos, que li permetrien elevar la seva ràtio de capital de màxima qualitat "fully loaded "fins el 8,39% a finals de 2020, en el pitjor escenari dels tests d'estrès.





L'explicació perquè l'entitat consideri des de ja que la seva solvència seria més gran en aquest moment s'explica per diferents factors, entre els quals destaca 24 punts bàsics per l'estalvi de costos dels serveis tecnològics de TSB, la seva filial britànica.





Però a més caldria sumar 19 punts bàsics de capital per la venda de 12.000 milions d'euros en actius tòxics al llarg de 2018, 17 punts bàsics per la millora de la seva qualificació i altres 11 punts bàsics per la venda del seu negoci als Estats Units .









Així mateix, fonts de l'entitat han explicat que el banc elevaria el seu capital de màxima qualitat 40 punts bàsics més, fins al 8,79%, a l'escenari més advers al tancament del 2020 per l'increment dels tipus d'interès al Regne Unit i l'estabilitat dels dipòsits de TSB.