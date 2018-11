Casado s'ofereix com a alternativa als votants socialistes que se senten avergonyits

Pablo Casado, president del PP (Europa Press)





El president del PP, Pablo Casado, ha afirmat que el Govern ha creuat la "línia vermella" amb la rebaixa del tipus de delicte als "colpistes" independentistes. Així, ha ofert el PP com a alternativa a aquells "votants socialistes que miren amb vergonya al seu partit, no entenent per què estan cedint als independentistes i als batasunes, i no saben a qui votar per aglutinar tota la força de canvi".





En un acte celebrat a Jerez de la Frontera (Cadis) amb motiu del 40 aniversari d'Asaja, Casado ha defensat que el PP és un partit "reformista, liberal, centrista, moderat, en què hi cap tothom que vulgui defensar Espanya , crear ocupació, que els espanyols siguin iguals, que els seus fills tinguin una bona educació i sanitat, o que els seus pares tinguin una pensió digna".





"Tothom té aquí la seva casa", ha assegurat Casado, que ha recordat que el PP és "el partit al qual molts socialistes han votat quan han vingut mal dades, com l'any 2000 o el 2011". Així, ha afegit que "ara que un cop més els votants socialistes miren amb vergonya, aquí tenen casa, perquè les polítiques nostres són transversals, que qui defensa la unitat no és ni d'un partit o d'un altre, ni qui defensa la família , la seguretat, l'honestedat o l'eficiència".





Segons el parer del president del PP, pel que fa al tema català ha estat una "setmana preocupant". "No vaig a tolerar que un andalús, un madrileny, un extremeny, gallec o basc, pel sol fet de ser-ho, tingui menys drets que algú que és independentista i ha nascut a Catalunya", ha dit.





"Ja sospitàvem que Pedro Sánchez li devia els vots de la moció de censura, i ho hem dit amb cada gest que han fet, com quan van deixar sol al jutge Llarena o quan van dir que seria bo que els presos independentistes sortissin de la presó, però ja el súmmum és quan ha anat contra el poder judicial ", ha manifestat Casado, que ha considerat que això de l'Advocacia de l'Estat "creua qualsevol línia vermella".





DICTADORS MORTS I DICTADORS VIUS





D'altra banda, Casado ha fet referència a la situació de Veneçuela, després onejar des del públic una bandera d'aquest país, dient que es tracta d ' "un país amb milers d'assassinats i empresonats per una dictadura que el Govern es nega a censurar" . Una cosa que el president de PP ha qualificat de "vergonya".





A més, ha recordat que la Unió Europea ha concedit en diverses ocasions premi als opositors al castrisme i el chavisme, i s'ha preguntat "com és possible que la nació a la que ells anomenen la mare pàtria, que Pedro Sánchez, ni a petició de Sebastián Piñera, sigui capaç de respondre i s'ocupi més de dictadors morts fa mig segle que de dictadors vius ". "Què valent amb els morts i què covard amb els vius", ha afegit.





Finalment, Pablo Casado ha manifestat el compromís del PP amb el camp i el món rural, i ha assegurat a ramaders i agricultors que el PP fa seves les seves reivindicacions.