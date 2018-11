Mor el sindicalista de CCOO Salva López, un referent en el món de la química i el tèxtil

El sindicat CCOO de Catalunya ha lamentat la mort del sindicalista de la química i el tèxtil Salvador López, a causa d'una llarga malaltia, als 67 anys.





En un comunicat aquest dissabte, el sindicat ha informat que López va ser "un referent en el món de la química i el tèxtil", que en 1976 va ser elegit per primera vegada com a representant en una comissió de treballadors de l'empresa farmacèutica on treballava.





"Mai va abandonar el seu compromís en la defensa dels drets laborals i socials dels treballadors", ha assegurat el sindicat, que ha explicat que López tenia origen gallec, però va ser català d'adopció.





Va tenir diferents responsabilitats sindicals a CCOO, on va ser durant diversos anys secretari general de la Federació d'Indústries Tèxtils i Químiques, i membre del Consell Nacional de CCOO de Catalunya.





Després de la fusió amb la federació Minerometal·lúrgica i la creació de la Federació d'Indústria, Salvador López va formar part de la Comissió Executiva de la federació estatal.





La vetlla tindrà lloc al Tanatori de Les Corts de Barcelona a partir de diumenge a les 18.15 hores i el funeral serà dilluns a les 16.15 hores.