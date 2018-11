Borrell, a la corda fluixa per la seva oposició a pactar amb els independentistes

Josep Borrell, ministre d'Afers Exteriors (Europa Press)





Josep Borrell ha deixat de fer declaracions que expressen el seu rebuig més absolut cap a la independència de Catalunya. El ministre d'Afers Exteriors no comparteix la fórmula tripartida -PSOE, Podem i ERC- que Miquel Iceta busca a Catalunya i Pedro Sánchez al Congrés. Tampoc dóna suport a la celebració d'un referèndum del que són partidaris històricament bon part del PSC que representen el seu primer secretari Miquel Iceta i la també ministra Meritxell Batet.





Així, qualsevol declaració seva sobre la qüestió catalana podria augmentar la distància entre els dos sectors del socialisme català. Però, segons informa el diari digital 'Vozpópuli', cada vegada són menys els que defensen les tesis de Borrell, perquè han anat deixant el partit. Però encara existeixen.





Ni Borrell ni el separatisme s'esforcen massa a dissimular el rebuig que senten l'un per l'altre. Hi ha qui pensa en el Govern que si mai cristal·litza el tripartit 2.0, la de Borrell serà la primera cap que exigeixi ERC.





SILENCI SOBRE EL CANVI DE CRITERI DE L'ACUSACIÓ





En els últims temps, el ministre no s'ha mossegat la llengua en la seva ofensiva dialèctica contra el separatisme. No així Sánchez i altres ministres que mesuren les seves paraules per no perdre als seus socis de la moció de censura contra Rajoy.





Així, crida l'atenció el silenci del titular d'Exteriors sobre l'acusació de l'Advocacia de l'Estat contra els líders del procés separatista. El canvi de criteri amb la negativa d'imputar la rebel·lió als dirigents que van encapçalar l'1-O. "És molt difícil que molts dels nostres votants i afiliats entenguin aquest canvi de posició", diu un ex alt càrrec del PSC.





Nascut el 1947 a la Pobla de Segur, Borrell s'ha considerat un defensor dels valors tradicionals de l'esquerra. La seva relació amb Podem en aquests mesos ha estat força bona. Borrell està convençut que hi ha marge per arribar a acords amb la formació morada i trobar punts de trobada en algunes polítiques que no comparteixen. El separatisme, però, és superior a les seves forces.





LA LÍNIA ROJA DEL REFERÈNDUM





Per això, segons relata 'Vozpópuli', les paraules que sí diu Borrell i els seus gestos importen, perquè indiquen el que segueix pensant una bona part del socialisme a Catalunya però també a la resta d'Espanya. Si hi ha un missatge que el ministre s'ha entestat a repetir en aquests cinc mesos amb Sánchez a la Moncloa és que el dret d'autodeterminació no existeix.





"Un referèndum de secessió no està emparat ni per la legislació espanyola, ni per l'europea ni pel Dret Internacional", va dir Borrell fa poc més d'un mes per deixar clar que el referèndum és una línia vermella per a ell.





Fa uns dies al Senat, ERC va acusar Borrell de comparar l'expresident català Carles Puigdemont amb el ministre italià de l'Interior, Matteo Salvini, de la Lliga Nord. La resposta de Borrell va ser que la seva única comparació va ser dir que Salvini s'ha fet triar senador per Reggio Calàbria, i que això és com si Puigdemont fos senador per Cadis.





El senador d'ERC va tornar a l'atac. "Seria com dir, i jo no ho faré, que vostè es va manifestar pels carrers de Barcelona amb l'extrema dreta, jo no ho faré perquè seria tergiversar", va assegurar. I Borrell, de nou, no es va quedar callat: "Jo no m'he passejat del braç de ningú d'extrema dreta, i vostès sí del braç del senyor Otegi, jo no em passejaria amb el senyor Otegi".





EL VETO A TORRA, MÉS QUE PARAULES





Borrell també ha demostrat amb fets el lluny que està dels actuals líders del separatisme. El titular d'Exteriors va vetar al president de la Generalitat, Quim Torra, al cim Euro Mediterrani de Barcelona, va despullar del seu estatus diplomàtic al representant de Flandes a Espanya i ha portat als tribunals la reobertura de les trucades ambaixades catalanes a l'exterior.





En el seu compte de Twitter va recomanar en castellà, anglès i català l'entrevista que el conseller Ernest Maragall va concedir a la BBC, considerada un fiasco per la debilitat dels seus arguments.





Com a resposta, ERC, que governa amb majoria absoluta a la Pobla de Segur, ha organitzat una consulta per canviar el carrer que porta el seu nom pel de Passeig de l'1 d'octubre.