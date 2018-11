Gairebé la meitat d'agressions a revisors i vigilants de Renfe es concentra a Catalunya

Mossos d'Esquadra a una estació de la costa (Europa Press)





El passat mes de juliol, el diputat d'En Comú Podem al Congrés, Fèlix Alonso, plantejava una pregunta per escrit al Govern en la que crida l'atenció sobre la necessitat d'incrementar la prevenció, buscar la proporcionalitat de les actuacions i dotar de més càmeres de seguretat a les estacions i trens de Renfe. La resposta de l'Executiu proporció dades detallades.





El nombre d'agressions a revisors i vigilants de Renfe des de l'any 2012 s'eleva a 3.435, amb la constant que Catalunya concentra gairebé la meitat d'aquestes, un 45% de mitjana. L'any 2016, la xifra d'agressions denunciades -i per tant documentadas- a Catalunya fins i tot suposen el 55% del total. És a dir, 324 de 590.





En el primer semestre d'aquest any s'han registrat un total de 338 agressions, de les que 146 es van produir a Catalunya (43,3%). Especialment a Barcelona, on es van sumar 106. Des de la central d'ADN sindical, un dels més representatius entre els vigilants a Catalunya i que formen part del Consell de Seguretat de la Generalitat, criden l'atenció sobre la manca d'efectius i la creixent inseguretat en aquest territori. "Ens estan deixant sense recursos. No pot ser que davant d'un grup ampli de joves que, per exemple, surt d'una discoteca i està cometent actes incívics hagi només un vigilant per contenir-los. El mateix amb els carteristes, que solen anar en grups de tres o quatre ", lamenta Sergio Sánchez, assessor d'ADN sindical i que realitza tasques de portaveu.





"Hi ha agressions a vigilants pràcticament tots els dies, però no es donen a conèixer o no sempre es denuncien", explica Alberto García, coordinador de comunicació d'Alternativa Sindical. García posa en dubte que Catalunya concentri uns percentatges tan alts d'agressions, ja que assegura que és una constant en tot l'Estat, i el vinculat a una major conscienciació a l'hora de realitzar denúncies o que s'estigui posant més el focus per la seva situació política .





El diputat dels Comuns apunta algunes característiques que podrien explicar aquestes xifres i que coincideixen amb l'anàlisi que es fa des dels sindicats. Un alt nombre d'aquestes agressions es produeixen durant les nits, en els últims trens que solen agafar grups de joves per anar a discoteques dels afores i, sobretot, de zones de platja, ia primera hora del matí, quan tornen després d'una nit de festa.





És llavors quan es multiplica el nombre de persones que intenta viatjar sense bitllet, es produeixen situacions incíviques com a passatgers que fumen o beuen en els trens i, fins i tot, actes de vandalisme, com completen des ADN sindical. "Ruptura de mobiliari a les andanes, buidatge d'extintors, extracció de les mànegues antiincendis, realització de grafits en els combois ... i una infinitat de situacions problemàtiques", afegeix Sánchez. Les factures en reparació de mobiliari són milionàries.





Per Fèlix Alonso seria necessari, un cop identificats els trens i horaris amb major nombre d'incidents, que serien els que s'utilitzen per a acudir a zones d'oci nocturn, incrementar el personal de vigilància en aquests trens, també en col·laboració amb els Mossos d' Esquadra. Una mesura dissuasòria que completaria amb més formació per millorar les intervencions. Les agressions més violentes durant els últims mesos també s'han localitzat a Catalunya, tant a vigilants com a interventors. El passat mes de setembre un vigilant va patir una ganivetada a Premià de Mar en intentar fer fora del tren a un grup de joves que realitzaven botellón. Els sindicats estan reclamant en converses amb Interior i la patronal, armilles antitrauma i antipunxades.





El Govern explica en la seva resposta escrita al diputat que durant els últims anys s'han incrementat els serveis de seguretat, tant a Catalunya com la resta del territori, "precisament en els llocs on s'estaven produint les agressions i els grafits". Alhora, s'informa que s'estan mantenint reunions periòdiques Amb Mossos d'Esquadra per tal que s'incrementi la presència física dels mateixos en les instal·lacions, tant físiques com mòbils ".