Miriam Nogueras acusa PSOE i PSC de ser "més venjatius que el PP"

Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT (Europa Press)





La vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha assegurat que "el PSOE i el PSC són encara més venjatius que el PP", ja que ha explicat que, en el judici pel procés independentista, l'Advocacia de l'Estat els va acusar de malversació quan estava el PP, i ara i sota mandat del PSOE ha afegit sedició.





En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, Nogueras ha insistit aquest diumenge que "governi PP o PSOE, aquesta farsa la governen tots, amb un llenguatge més bonic o menys, amb més agressivitat o menys", i ha indicat que la situació actual és la mateixa que quan governava el PP.





A més ha defensat que "és important la unitat i acció estratègica i actuar amb sentit d'Estat", després del que ha afirmat que s'està produint la revolució de les classes mitjanes, i que per canalitzar-cal unitat.





"Ningú pot dir que no hem intentat des del Govern el pacte, i la resposta sempre ha estat la mateixa: violència, i no només policial, sinó mediàtica i sobretot judicial", ha destacat Nogueras, que ha assenyalat que fa setmanes que ja van dir que votarien 'no' als pressupostos generals de l'Estat.





Així mateix, ha assenyalat: "Hem de deixar clar que l'Estat espanyol, sigui PP o sigui PSOE, ha sobrepassat totes les línies vermelles. No som aquí per facilitar governs indignes, de cap manera".





EL PDeCAT NO ABANDONARÀ CONGRÉS





Preguntada per la seva postura a partir d'ara al Congrés, la vicepresidenta del PDeCAT ha indicat que no abandonaran els escons i ha anunciat que aquesta setmana tindran una trobada amb el president de la Generalitat, Quim Torra.





"A Madrid hem de defensar l'honorabilitat dels ciutadans de Catalunya. Que escoltin bé el 'No passaran', que se'ls ha acabat el crèdit", ha matisat Nogueras, que ha subratllat que no poden seguir en el debat en els termes actuals .





També ha demanat que no es caigui en la "teranyina de la normalitat, com intenten PSOE, PP i Cs" i ha acusat l'Estat d'estar banyat encara pel franquisme, en les seves paraules.





Ha qualificat el judici pel procés sobiranista com una farsa i ha assenyalat que no serà normal: "Un Estat del segle XXI no hauria permès arribar fins aquí, se'ns ha cridat feixistes i colpistes", ha afegit.