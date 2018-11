Mor el jutge que va ordenar el registre de la Conselleria d'Economia del 20 de setembre

Concentració davant de la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017 (Europa Press)





El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que investigava la logística de l'1-O, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha mort aquest diumenge als 71 anys per una malaltia, segons ha informat el TSJC en un comunicat.





El jutge Ramírez Sunyer va ser qui va ordenar el registre el 20 de setembre de les conselleries d'Economia, Presidència, Governació, Treball, Exteriors i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), que va desencadenar la protesta d'unes 40.000 persones a les portes d'Economia.





La seva investigació va arrencar arran de denúncies de Vox i l'advocat Miguel Durán per declaracions abocades al febrer de 2017 pel llavors senador d'ERC Santi Vidal, que va assegurar que la Generalitat tenia les dades fiscals dels catalans de manera il·legal i que tenien un llistat dels jutges afins al procés independentista.





A partir d'aquestes denúncies, el magistrat Juan Antonio Ramírez Sunyer va investigar al també jutge Vidal i l'expresident del Consell Assessor per a la Transició Nacional Carles Viver i Pi-Sunyer, i posteriorment a càrrecs de la Conselleria d'Economia com Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, buscant principalment l'origen dels fons per sufragar la consulta i els responsables de la logística.





DEDICACIÓ EXCLUSIVA A LA CAUSA DE L'1-O





La comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va acordar dimecres una nova mesura de reforç per al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, de manera que va destinar a un nou magistrat perquè s'ocupés de tots els altres assumptes del jutjat.





Aquesta mesura permetria que la instrucció del cas de l'1-O fos abordada en exclusiva per Ramírez Sunyer, que s'anava a dedicar així a la instrucció de la causa contra exmembres del Govern i altres càrrecs i empreses adjudicatàries per presumptes delictes de malversació de cabals públics, prevaricació, desobediència i revelació de secrets.





Va quedar alliberat de celebrar judicis per delictes lleus i la seva resolució, així com de la instrucció de la resta de procediments, amb l'objectiu que la instrucció del sumari sobre la logística de l'1-O pogués concloure "en el termini més breu possible pel mateix magistrat que la va iniciar ".





SUBSTITUCIÓ A CONCURS PÚBLIC





La magistrada de l'Audiència de Barcelona i portaveu de jutgesses i Jutges per a la Democràcia (JJpD) a Catalunya, Montserrat Comas, ha explicat que ara el lloc del jutge Ramírez Sunyer sortirà a concurs públic, després del que es designarà un nou magistrat.





En una entrevista del canal 3/24 recollida per Europa Press, Comas ha assenyalat que el jutge substitut haurà de continuar la tasca de Ramírez Sunyer, ja que la instrucció no està tancada: "No sabem quines decisions es prendran ara respecte a si s'obre o no un judici oral, respecte de qui i de quins delictes", i ha afegit que serà el nou jutge qui assumeixi aquestes decisions.