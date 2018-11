Sánchez Llibre substitueix aquest dilluns a Gay de Montellà al capdavant de Foment del Treball

Equip de la candidatura de Sánchez Llibre (Foment del Treball)





L'empresari i expolític Josep Sánchez Llibre serà nomenat president de Foment del Treball aquest dilluns per un mandat de quatre anys en què apostarà per liderar el retorn de les empreses que van traslladar la seva seu social fora de Catalunya.





Sánchez Llibre ha advocat en la presentació fa dues setmanes de la seva candidatura per generar un clima polític "sense tensions i donar tranquil·litat jurídica" per fer possible aquest retorn, així com construir de manera proactiva espais de diàleg i distensió per tal d'aconseguir la confiança necessària perquè les companyies tornin a Catalunya.





Ha subratllat que ho farà per garantir-los que, si tornen, "no passaran pels moments d'angoixa" que considera que les empreses van viure fa un any, i ha confiat que el retorn sigui efectiu en els quatre anys que durarà el seu mandat al capdavant de la patronal.





Així mateix, ha afirmat que sota la seva direcció Foment del Treball es dediqués "únicament" a defensar els interessos empresarials de les companyies catalanes davant les diferents autoritats, independentment del partit polític que les lideri, i va rebutjar que la patronal hagi de realitzar plantejaments polítics.





Sánchez Llibre substituirà en el càrrec al també empresari Joaquim Gay de Montellà, que ha estat el president de la patronal durant els últims vuit anys.





ÚNIC CANDIDAT I NOVA JUNTA DIRECTIVA





Sánchez Llibre serà proclamat com a president per l'assemblea general de la patronal la tarda d'aquest dilluns sense necessitat de votar, ja que ha estat l'únic candidat que s'ha presentat per ocupar el càrrec.





També es ratificarà a la nova junta directiva, a la qual tampoc es votarà perquè s'han formalitzat tantes candidatures com places té aquest òrgan.





La junta directiva està formada per 76 vocals --38 en representació dels socis col·lectius sectorials, 23 dels socis col·lectius territorials i 15 dels socis individuals-- i deu més que són escollits lliurement pel president.





Després l'assemblea general, la nova junta directiva es reunirà per designar el nou comitè executiu, les vicepresidències i altres càrrecs i representacions de la patronal.





RELACIÓ FLUÏDA AMB ELS SINDICATS





El vicepresident de Conserves Dani i exdiputat de CiU al Congrés va exposar que la seva presidència també buscarà renovar i rejovenir les estructures de la patronal i augmentar la presència de dones promovent un pla d'igualtat en la pròpia organització.





Va defensar configurar un nou marc de relacions amb els sindicats i tenir una "relació fluida" per promoure un equilibri entre les oportunitats empresarials i el benestar social.





També va sostenir que l'organització, al costat de Fepime --patronal de pimes dins de Foment del Treball--, ha de ser una "autèntica patronal de proximitat" i va explicar que preveu crear un departament que estigui en contacte permanent amb les diferents administracions, com ell mateix es va encarregar de fer des de la CEOE.





L'ANOMALIA DE CECOT





Sánchez Llibre vol contactar amb Cecot --patronal suspesa fins a finals d'any com a sòcia de Foment-- per resoldre aquesta situació, que ha qualificat com "anòmala", i assegurar que, si es reincorpora, compleix amb els estatuts de la patronal.





En aquest sentit, Gay de Montellà va defensar en el seu comiat com a president dimecres passat la decisió de suspendre temporalment a Cecot i ha afirmat que aquesta "es podrà corregir".





"Vaig animar a que en un futur es pogués recuperar. Serà més fàcil amb un nou president que tindrà una capacitat d'acció diferent", va raonar.