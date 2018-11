Tensió a Alsasua en l'acte de Ciutadans per la Guàrdia Civil amb presència de Vox i PP

Beatriz Sánchez, Albert Rivera i Fernando Savater a Altsasu (Europa Press)





El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat aquest diumenge a Alsasua (Navarra) que "els valors de la democràcia s'estan demostrant incompatibles amb els valors del nacionalisme", durant un acte de la plataforma 'Espanya Ciutadana' en què hi ha hagut moments de tensió i insults per part d'un grup de radicals que ha volgut boicotejar l'acte.





La trobada s'ha desenvolupat amb un fort desplegament de la Guàrdia Civil i la Policia Foral, ja que als carrers pròximes s'ha produït una mobilització de protesta i s'han viscut alguns moments de tensió entre manifestants i agents.





Durant la intervenció d'Albert Rivera s'han escoltat xiulets i crits de 'Alde hemendik, utzi pakean' (fora d'aquí, deixeu-nos en pau).





A més, només començar l'acte, les campanes de la parròquia situada a la plaça dels Furs, on s'ha desenvolupat l'esdeveniment, han començat a repicar i han dificultat escoltar les intervencions.





L'acte ha comptat també amb la participació del filòsof i escriptor Fernando Savater, i la víctima d'ETA Beatriz Sánchez Sec. També s'han donat cita en la trobada representants de Ciutadans a Navarra, així com la presidenta del PPN, Ana Beltrán, i el portaveu del PP al Senat, I gnacio Cosidó, i membres de Vox, entre ells el seu president, Santiago Abascal, així com la víctima d'ETA José Antonio Ortega Lara.





Rivera, que ha estat rebut amb crits de 'president' i vives a Espanya i la Guàrdia Civil, ha lamentat que sigui "necessari defensar avui que Navarra està unida a tots els pobles d'Espanya" i que "no té sentit parlar de anexionismos sinó compartir sinergies amb la resta de pobles d'Espanya".





El president de la formació taronja ha afirmat que "cal respectar totes les idees però no totes les idees són igual de respectables, totes les ideologies caben en democràcia sempre que respectin la democràcia" i s'ha mostrat disposat a "escoltar als que ens han tirat pedres però no estic disposat a que ens tirin pedres". "Estic disposat a viure en un país on hi ha gent que vol la independència però no on es trenqui un país trencant la legalitat", ha afegit.





A més, ha manifestat que "els valors de la democràcia s'estan demostrant incompatibles amb els valors del nacionalisme" que "és divisió i trencar les regles del joc".





Rivera ha assenyalat que a Alsasua, el 15 d'octubre de 2016 dos guàrdies civils i les seves parelles "van ser apallissats" per "mer fet de ser guàrdies civils" i per "representar a l'Estat en Alsasua". "Quan agredeixen un guàrdia civil, agredeixen la Constitució, agredeixen la convivència i estan intentat liquidar l'Estat. El dia que els demòcrates siguem indiferents els que violen la democràcia s'acabarà la democràcia, per això és important que estiguem avui aquí a Alsasua", ha ressaltat.





"Estem aquí perquè si som demòcrates ens sentim agredits tots els espanyols de bé", ha continuat assenyalant Albert Rivera, que ha recalcat que el d'aquest diumenge és "un acte cívic en defensa de la convivència i la llibertat". "Estem venint a un poble d'Espanya sense demanar permís, demanant pas malgrat les dificultats. No deixem de trepitjar qualsevol racó del nostre país perquè uns radicals ho intentin evitar", ha afegit.





D'altra banda, en al·lusió a pintades a Alsasua en record dels condemnats per l'agressió als guàrdies civils, ha afirmat que li agradaria que "en aquest país es rendís un homenatge als herois i no als botxins". "No podem permetre que arribin als seus pobles i els rebin amb un homenatge", ha continuat per destacar que "hi ha vencedors i vençuts, els vencedors són els demòcrates i els vençuts, els agressors".





Albert Rivera ha reclamat "respecte als que pensen diferent" ia "les lleis i la democràcia". "La clau de tot això està en l'Educació, en els valors que ensenyem", ha destacat el líder de la formació taronja, que ha advocat per un pacte d'Estat per l'educació on "hi hagi respecte per la Constitució" i on s'ensenyin "els valors democràtics". Ha apostat per "harmonitzar, supervisar, saber el que passa a les aules del país" perquè "un país que no sap el que succeeix a les seves aules és un país amb problemes com està passant ara".





"BATALLA CONTRA EL NACIONALISME I els populismes"





Rivera ha defensat "una batalla sense treva contra el nacionalisme i els populismes, que són dues cares de la mateixa moneda" i ha cridat a "reconstruir el projecte comú de tots els espanyols". "Que no s'equivoquin d'adversaris, cal sumar i fugir del radicalisme i els extremismes", ha reivindicat. Així, ha proposat "reconstruir el projecte comú espanyol i el constitucionalisme del segle XXI" que ha de "recuperar l'àgora pública".





El president de Ciutadans ha finalitzat la seva intervenció afirmant que "no puc ser nacionalista perquè no em mou la identitat sinó la ciutadania", perquè "m'agrada la llibertat i no la imposició" i perquè "respecte les lleis" i "estimo la llibertat, la igualtat i la unió". "Fem servir amb normalitat els nostres símbols i les nostres senyes i defensem un projecte d'Espanya comú", ha reclamat per assegurar, que "després del 'Sanchismo' vindrà el constitucionalisme del segle XXI".





D'altra banda, el filòsof i escriptor Fernando Savater ha destacat que "el primer pas per aconseguir una Europa unida és una Espanya unida". Pel que fa a la disposició transitòria quarta de la Constitució, que preveu el mecanisme d'incorporació de Navarra a Euskadi, ha afirmat que "Navarra ja està unida amb el País Basc", però també amb Andalusia i amb Extremadura, "perquè això és Espanya, la unitat de tots els pobles d'Espanya".





"No té sentit seguir parlat d'unir Navarra al País Basc per formar una tribu, ara aquesta unida amb tots els pobles d'Espanya per formar un Estat i un país lliure. La convivència es fa malbé per les identitats", ha assegurat Savater, que ha indicat que "la primera defensa de la ciutadania són els ciutadans" que "és un instrument per resoldre problemes i augmentar la solidaritat".





"Els que volen despatxar a la Guàrdia Civil volen despatxar la ciutadania, que ens quedem sense defensa la ciutadania", ha remarcat l'escriptor. Ha considerat important "seguir pensant en la possibilitat d'una ciutadania europea que sigui una còpia de seguretat que garanteixi que les ciutadanies nacionals defensen els drets de cada un dels països". "La forma que els que vénen a Europa siguin ajudats és que no ens importi d'on ve la gent sinó si volen compartir amb nosaltres el projecte de dret socials. Si volen fer això, benvinguts als nostres països", ha subratllat.





Per la seva banda, Beatriz Sánchez Sec ha recordat l'atemptat de què va ser víctima així com la seva experiència com a filla de guàrdia civil. També ha tingut un especial record per a les "més de 300 víctimes que avui dia no tenen el seu cas resolt". Ha criticat a més als que "tenen la crueltat de justificar a aquests assassins" i ha explicat la seva participació a l'acte. "Que no ens enganyin, si ETA s'ha dissolt ha estat gràcies al treball de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat", ha remarcat. Per això, ha demanat al Govern que "no deixi que manipulin la història".