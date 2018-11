El Saló del Manga de Barcelona s'acomiada amb més de 150.000 visitants i més expositors

La cultura japonesa, present al Saló del Manga (Europa Press)





El XXIV Saló del Manga de Barcelona ha tancat aquest diumenge amb més de 150.000 visitants, dues mil més que en la passada edició, i un 9% més d'expositors, on s'han inclòs nous espais i activitats participatives.





En un comunicat aquest diumenge, l'organització ha informat que aquesta edició ha destacat per una gran afluència de públic durant els quatre dies que ha durat, així com un "ple absolut" en totes les activitats programades durant l'esdeveniment.





Els tallers han estat plens de públic interessat en qualsevol tema relacionat amb la cultura japonesa, així com l'auditori, les sales d'actes, el nou espai infantil Manga Kids o la plaça Univers, on estava situat l'escenari principal.





La directora del Saló del Manga de Barcelona, Meritxell Puig, ha assegurat que estan "molt satisfets per l'assistència aconseguida" i ha assegurat que en coincidir amb un pont s'ha incrementat la presència de públic provinent de tot Espanya.





"Per primera vegada en la història del Saló del Manga de Barcelona, les entrades en línia es van esgotar per a tots els dies abans de la inauguració", ha destacat Puig, que ha indicat que tot i la gran afluència no hi ha hagut aglomeracions.





En concret, ha ressaltat l'èxit de participació en activitats, com els tallers, concerts, exhibicions i projeccions i l'exposició 'Llenguatge, objectes i Bèsties'.





Puig ha defensat que el Saló del Manga de Barcelona "segueix actuant com un punt de trobada d'aficionats i apassionats, no només del manga, sinó de tots els àmbits de la cultura japonesa", vinguts des de tots els punts del país.