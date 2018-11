Cospedal va encarregar a Villarejo investigar la vida privada del germà de Rubalcaba

L'exsecretària general del Partit Popular, María Dolores de Cospedal, va encarregar a l'excomissari José Manuel Villarejo que investigués el germà de l'exministre d'Interior Alfredo Pérez Rubalcaba.





Segons publica Moncloa.com, l'ordre la va donar el marit de Cospedal, Ignacio López Hierro, en una conversa que va gravar el llavors policia, que actualment es troba a la presó, el 21 de setembre del 2009.





Villarejo hauria explicat que el punt feble de Rubalcaba era el seu germà, pel que li van fer aquest "encàrrec puntual", segons s'extreu de l'entrevista que van fer al despatx de la seu del PP al madrileny carrer Gènova.





El dia abans de la reunió, Villarejo hauria explicat a López del Hierro que Alejandro Pérez Rubalcaba tenia una relació sentimental amb la propietària de l'agència de detectius Método 3 i freqüentava un prostíbol a Madrid anomenat Pigmalión.





"El germà aquest, el que jo t'he dit, aquest resulta que hi ha una pava que té una agència de detectius que es diu Método 3, empresa de detectius de Barcelona que ja ha investigat coses del Canal i tal i qual contra la 'Espe '(Esperanza Aguirre) i companyia. Llavors amb ... està cada dia a Pigmalión (...) amb la propietària d'aquesta agència de detectius, que és una argentina ... o com es digui (l'Elipa?) o no sé què i tal. I és clar, li utilitzen com si fos un Juan Guerra de la vida. Saps? 'Escolta que estic en... em contractes o no sé què'. És a dir com al seu dia Juan Guerra parlava del seu germà, però aquest igual parla de l'Alfredo. I està tremendament preocupat amb aquest tema. Li acollona", explica Villarejo segons s'extreu de l'àudio.





Ja en la reunió a la seu del PP, s'identifica Alfredo Pérez Rubalcaba com a responsable polític de la investigació del cas Gürtel, que ja apuntava al PP.





Villarejo difon dades de la vida privada del llavors titular d'Interior, i dóna informació sobre que és un ministre poc estimat al "gremi", al que Cospedal indica que "hi ha gent de la Policia que està molt emprenyada i la gent se li està trencant a ell per dins".