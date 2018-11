Naturgy inaugura el seu primer parc eòlic a Austràlia després d'invertir 110 milions

Naturgy, a través de la seva filial de generació internacional d'energia elèctrica Global Power Generation (GPG), ha inaugurat el seu primer parc eòlic a Austràlia, denominat Crookwell II, després d'una inversió de 177 milions de dòlars australians (uns 110 milions d'euros), ha informat l'energètica.





En concret, el projecte desenvolupat per GPG, societat participada en un 21% per Kuwait Investment Authority (KIA), es troba situat en l'Estat de Nova Gal·les del Sud, a 90 quilòmetres de Canberra, la capital australiana.





El parc, que va ser adjudicat a GPG en el tercer trimestre de 2016, té una potència de 91 megawatts (MW), compta amb 28 turbines i farà possible el proveïment d'unes 42.000 habitatges a Canberra gràcies a la generació de 300.000 megawatts/hora per any d'electricitat renovable.





L'energia generada està subjecta a un contracte de 20 anys de durada a tarifa regulada. S'espera que el parc contribueixi amb un resultat brut d'explotació (Ebitda) d'uns 12 milions d'euros a l'any.





El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha destacat que aquest projecte representa "un pas molt important" en el reforç de la presència internacional de la companyia, ja que Austràlia "és un país molt atractiu per invertir en projectes d'energies renovables en combinar atractives rendibilitats per als inversors amb requeriments socials i mediambientals".