Detinguda una regidora de la CUP a Reus per no anar a declarar davant el jutge

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la regidora de la CUP a l'Ajuntament de Reus (Tarragona) Mariona Quadrada per no haver-se presentat a declarar per segona vegada després d'haver estat requerida pel jutge.





La policia catalana l'ha detinguda cap a les 8.40 hores després d'una ordre judicial, han informat els Mossos, que ja la van detenir al març per no presentar-se a declarar davant d'una altra denúncia.





Quadrada havia estat citada a declarar aquest dilluns per segona vegada per un presumpte delicte d'incitació a l'odi arran d'una denúncia dels tres regidors de Cs al municipi després d'un altercat viscut durant la vaga del 3 d'octubre, ha informat la CUP a un comunicat.





La primera cita era el 29 d'octubre, Quadrada no es va presentar i va participar en una roda de premsa del seu partit a la mateixa hora a la qual havia de declarar.





La CUP ha criticat que Cs vol "portar la confrontació política al terreny personal" i ha dit que Quadrada no entrarà en el que considera un joc pervers, de manera que només respondrà davant els ciutadans al carrer i el ple municipal.