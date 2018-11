Els narcopisos del Raval estaven controlats per una organització criminal molt violenta

Els Mossos d'Esquadra han donat per desmantellada l'organització criminal que controlava els narcopisos que van desarticular al Raval de Barcelona, que era d'origen dominicà, amb un "nucli molt dur i jeràrquic", i molt violenta, en una investigació que pel moment s'ha saldat amb 58 detinguts, tot i que encara hi ha a Barcelona entre deu i 15 narcopisos d'altres bandes.





"Mai hi ha hagut una organització tan gran de narcopisos" a Catalunya, ha afirmat en roda de premsa aquest dimarts el cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, Antoni Rodríguez, que funcionava rotant la venda en els diferents pisos i amb petites quantitats de droga -per evitar la seva detecció i penes grans- i que tenia previst expandir-se a altres districtes de la ciutat.





Quatre dels detinguts formen part de l'estructura directiva de l'organització, d'entre 20 i 45 anys, i que a més de les persones que controlaven les zones i els pisos, tenien també a col·laboradors de diferents nacionalitats, "sovint consumidors oportunistes", i entre les persones amb responsabilitats han trobat a una que era a Madrid.





El 85% dels detinguts tenen antecedents per tràfic de drogues o actuacions amb violència, i Rodríguez ha assenyalat que es tracta de delinqüents amb experiència, organitzats, però que més enllà del nucli es tracta d'un grup difús, com una "nebulosa criminal".





A la pràctica organitzativa comptaven amb diferents nivells, i en els més baixos estaven els que vigilaven la presència policial al carrer i avisaven per rotar la venda a altres pisos -els guaites o punters - i els que controlaven els pisos, venien la droga i s'encarregaven de proveir-, sovint movent-se en patinet a grans velocitats -als quals diuen 'correus'-.





17 PERSONES A LA RECERCA





En total s'han realitzat 40 entrades, entre 25 narcopisos, 13 domicilis i dos locals que funcionaven com a zona de consum, entre els quals hi havia un pis al carrer Sant Antoni Abat des del qual es dirigia, però només s'han pogut precintar tres narcopisos perquè la resta estava ocupat de forma legal, i ha afegit que hi ha 17 persones en recerca policial.





Realitzaven ocupacions per la força en una zona de Barcelona gentrificada, amb pisos buits en què "segurament hi ha una responsabilitat de caire especulatiu", ha observat.





Rodríguez ha explicat que els narcopisos són un fenomen petit vinculat a una organització criminal més gran, en aquest cas d'origen de la República Dominicana, hereva d'antigues bandes i que fa servir com a "recurs permanent" la violència, tant per disciplina interna com per a control extern del territori.





A la fi de 2015 els Mossos van constatar un augment de la violència entre bandes que va tenir el seu cúspide a la fi de 2016, amb 13 homicidis -sis consumats i set en temptativa-, després dels que van obrir fins a 46 investigacions que han portat a l'actual desmantellament de narcopisos , en què han compartit informació amb el Centre d'intel·ligència contra el terrorisme (Citco).