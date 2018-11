2.500 joves espanyols es beneficien de la iniciativa 'Nestlé needs Youth' des 2014

Uns 2.500 joves menors de 30 anys s'han beneficiat a Espanya de la iniciativa 'Global Youth Initiative: Nestlé needs Youth' des que s'impulsés a Europa el 2014, i durant 2017 i 2018 més de 850 persones han format part d'aquest programa.



Així, ja s'han ofert més del 60% de les 1.400 noves oportunitats de formació i ocupació amb què es va comprometre Nestlé Espanya a desenvolupar entre 2017-2020, ha informat aquest dilluns en un comunicat.



Des del començament de la iniciativa 'Nestlé needs Youth' a Europa, uns 1.275 joves han signat algun tipus de contracte laboral i altres 1.500, tant universitaris com estudiants de formació professional, han accedit a algun programa de formació a Espanya.



A més, al voltant de 4.500 menors de 30 anys han participat en els més de 250 esdeveniments d'orientació professional a Espanya, i des de 2014 prop de 400 estudiants han rebut formació en les fàbriques de Nestlé ubicades a Gijón i Sebares (Astúries), La Penilla de Cayón (Cantàbria) i Girona, així com a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) i el centre logístic d'Alovera (Guadalajara).



A la zona Emena --Europa, Orient Mitjà i nord d'Àfrica--, Nestlé i la 'Alliance for Youth' han ofert 150.000 oportunitats d'ocupació i formació en els darrers dos anys, de manera que es preveuen complir els compromisos marcats de proporcionar 230.000 oportunitats d'ocupació i formació als joves d'aquest mercat per al 2020.



El conseller delegat de Nestlé per a la zona Emena, Marc Settembri, s'ha mostrat satisfet amb les xifres: "Continuarem intensificant els esforços per enfortir lacolaboración entre empreses i educació amb l'objectiu d'invertir en el futur dels joves".