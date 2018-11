L'empresari i expolític Josep Sánchez Llibre ha estat nomenat aquest dilluns president de Foment del Treball per un mandat de quatre anys en substitució de Joaquim Gay de Montellà, que ocupava el càrrec des de 2011.





En el seu discurs de proclamació, Sánchez Llibre ha assegurat que la patronal treballarà "intensament" perquè les empreses que van traslladar la seva seu fora de Catalunya tornin i per construir espais de diàleg i distensió que ho facilitin.





"Ja ho hem començat a fer, des de fa uns dies. Per intentar que molt aviat, el més aviat possible, alguna de les companyies que s'ha anat faci el pas de tornar al nostre país, a Catalunya", ha explicat.





Sánchez Llibre ha defensat que l'organització ha de "influir més i millor" en els diferents grups polítics presents al Parlament de Catalunya i el Govern, el Congrés delos Diputats i l'Executiu central, l'Ajuntament i les institucions europees.





"A totes les institucions, sense cap excepció", ha recalcat, i ha sostingut que la patronal ha de facilitar que les empreses puguin entrar en contacte amb aquestes administracions, de manera que crearà un departament per a això, com ja va fer des de la CEOE.





Així mateix, l'exdiputat de CiU al Congrés ha advocat per defensar l'economia i els interessos de les empreses amb unitat, fermesa i sense entrar en qüestions que no siguin de la "incumbència" de la patronal.





MODERNITZAR I FEMINITZAR LA PATRONAL





El recent nomenat president ha reiterat el seu compromís per modernitzar l'estructura de la patronal, així com per rejovenir i feminitzar.





Per a això, fomentarà la participació de l'Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (Aijec) i del Talent Hub Institut de la patronal, i ha assegurat que integrarà més dones en l'estructura interna de l'organització.





També ha explicat que presentarà davant la junta directiva un canvi dels estatuts de Foment del Treball per donar més pes a Lleida, Tarragona i Girona.





PIMEC I CECOT





El vicepresident de Conserves Dani ha demanat "unitat" per defensar la quota de representativitat davant Pimec, tant des de Foment del Treball com des Fepime --la seva patronal de pimes--, i ha asseverat que no criticarà a l'organització presidida per Josep González "ni en públic ni en privat".





Sobre Cecot, que està suspesa temporalment com a sòcia de Foment del Treball, Sánchez Llibre ha valorat que els diferents membres de la patronal s'han de "sentir molt còmodes" per al seu retorn i que, si és així, s'hauran de respectar les normes internes de la patronal.





AGRAÏMENTS





Sánchez Llibre ha agraït als que han donat suport la seva candidatura a president: "El futur comença avui. El futur per aconseguir grans objectius".





Ha valorat el treball i la dedicació durant els últims vuits del seu predecessor, Gay de Montellà, i també ha fet una menció especial a l'anterior president de Foment del Treball i actual president de la CEOE, Juan Rosell, organització en la qual ha subratllat que seva patronal "seguirà posant l'accent català".