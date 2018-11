Societat Civil Catalana vol combatre el populisme i el nacionalisme amb una plataforma europea

El president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, espera que l'associació pugui posar en marxa una xarxa a nivell europeu, Societat Civil Europea, per lluitar contra els populismes i nacionalismes a la Unió Europea en el primer trimestre de 2019, això és abans de les eleccions al Parlament Europeu que tindran lloc al maig d'aquest any.





"El que passa a Catalunya és un símptoma d'una malaltia europea que és el populisme i el nacionalisme i volem posar en marxa, durant el primer trimestre de l'any que ve, una resposta paneuropea per a un problema que és europeu", ha declarat Rosiñol a la premsa a Brussel·les, on ha viatjat per mantenir contactes amb representants de les institucions europees i polítics belgues.





A la base, ha dit, s'assentarà en tres premisses: "defensar els valors de la Unió Europea, combatre el populisme i el nacionalisme --tal com es doni a cada país de la UE-- i la integritat territorial".





L'objectiu és crear una associació nova, una "eina de comunicació", amb presència a tota la Unió Europea i de la qual formen part representants de tots els Estats membre, perquè no hagi de pivotar sobre els membres catalans, sinó que sigui autònoma i tingui base a Brussel·les.





Tampoco aspiren a comptar amb fons de cap partit polític europeu, perquè el projecte aspira a ser una plataforma "absolutament transversal", encara que se serveixi dels cinc anys d'experiència de SCC a Catalunya.





Encara que no han volgut donar detalls de l'agenda, des SCC sí que han revelat que entre les reunions previstes Rosiñol i la vicepresidenta de l'entitat, Miriam Tey, preveuen veure amb algun representant del partit secessionista flamenc NV-A, un dels suports més rellevants l'expresident de la Generalitar Carles Puigdemont a Bèlgica.





També s'han reunit amb l'expresident del Consell europeu i exprimer ministre belga, Herman Van Rompuy, per traslladar-li la seva visió de la situació a Catalunya i incidir en que no és ha un problema "entre Catalunya i la resta d'Espanya", sinó "entre catalans", i que hi ha una "majoria constitucionalista" a la regió que vol romandre a Espanya.





La trobada amb Van Rompuy ha conclòs amb l'expressió de "simpatia" cap a SCC de part de l'exprimer ministre belga, segons ha asseverat l'associació catalana en un comunicat.