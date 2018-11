El vídeo viral de l'osset a la neu i l'ús de drons

Segur que si encara no has vist aquest vídeo ja t'hauran parlat d'ell. Un osset corre per una muntanya nevada per arribar al costat de la seva mare. Després de nombrosos intents fallits i punyents esllavissades pel vessant de la muntanya, el cadell finalment aconsegueix el seu objectiu i arriba a la seva mare.





Mentre que milers de persones han compartit el vídeo com una commovedora peça del drama de la supervivència, alguns investigadors i operadors de drons han expressat la seva preocupació pel fet que l'aparell teledirigit utilitzat per capturar el vídeo sembla estar perillosament a prop dels animals salvatges .





Els Dornes són una eina increïble per documentar i aprendre sobre la vida silvestre del món. De fet, en els últims anys, han demostrat ser una eina indispensable per a un nombre increïble de projectes científics relacionats amb la vida silvestre i la biodiversitat. Només cal veure algunes de les increïbles imatges dels avions teledirigits del Planeta Terra II de la BBC.





Els drons poden ser sorollosos i poden pertorbar la vida silvestre. Una investigació publicada el 2015 sobre els óssos negres al nord-oest de Minnesota va mostrar com els vols propers dels UAV augmentaven la freqüència cardíaca dels óssos fins a 123 batecs per minut.





Els drons també poden projectar ombres molt similars a les de les aus rapinyaires, el que podria espantar a certes espècies. Els efectes dels drons en el comportament dels animals són encara relativament poc estudiats, però els científics i els operadors de drons són cada vegada més conscients dels problemes que poden plantejar.